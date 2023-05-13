Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Главы минфинов и центробанков стран G7 подтвердили намерение поддерживать Украину

Короткая ссылка
Министры финансов и главы центробанков стран G7 подтвердили намерение содействовать срочным и краткосрочным финансовым нуждам Украины и соседних стран.

Такое заявление, как сообщает РИА Новости, они сделали по итогам трёхдневной встречи в японской Ниигате. 

«Мы подтверждаем свою непоколебимую поддержку Украины так долго, как это потребуется», — говорится в сообщении.

Также представители G7 выразили своё единство в осуждении России.

Ранее в МИД Нидерландов заявили, что ЕС продолжит настаивать на поставках большего числа оружия Киеву.

Также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что суммарная помощь Украине со стороны стран и организаций ЕС составила €16 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить