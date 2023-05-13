Главы минфинов и центробанков стран G7 подтвердили намерение поддерживать Украину
Такое заявление, как сообщает РИА Новости, они сделали по итогам трёхдневной встречи в японской Ниигате.
«Мы подтверждаем свою непоколебимую поддержку Украины так долго, как это потребуется», — говорится в сообщении.
Также представители G7 выразили своё единство в осуждении России.
Ранее в МИД Нидерландов заявили, что ЕС продолжит настаивать на поставках большего числа оружия Киеву.
Также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что суммарная помощь Украине со стороны стран и организаций ЕС составила €16 млрд.