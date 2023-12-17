Каникулы для Украины: как развивается ситуация в конгрессе США вокруг пролонгации помощи Киеву

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что будет настаивать на том, чтобы ни один иностранный союзник США не получил финансовую помощь, пока не будут решены проблемы с наплывом мигрантов на южной границе страны. Вместе с тем, по данным СМИ, Белый дом и сенат намерены представить проект соглашения об урегулировании миграционного кризиса на границе с Мексикой. При этом палата представителей ушла на рождественские каникулы, отказавшись от внеурочной работы. По мнению экспертов, несмотря на надежды сенаторов-демократов на пролонгацию поддержки Украины, до конца 2023 года сделать это им, скорее всего, не удастся.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, известный как сторонник военной поддержки Украины, заявил на своей странице в соцсети X, что теперь будет настаивать на том, чтобы ни один иностранный союзник США не получил помощь, пока не будут решены миграционные проблемы на южной границе страны.

«Я буду и дальше настаивать, что ни один зарубежный союзник не получит помощи, пока у нас не будет плана по защите нашей страны от нового надвигающегося 11 сентября… Любой эксперт в сфере национальной безопасности, который не понимает, что наша граница полностью открыта и к нам идут террористы, не является заслуживающим доверия экспертом в сфере национальной безопасности. Он является политическим активистом», — заявил Грэм.

По его словам, демократы в верхней палате ожидают, что республиканцы «просто залепят скотчем тот кошмар, который творится в сфере национальной безопасности» США.

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«Можете забыть об этом. Спустя несколько месяцев информирования моих коллег-демократов о том, что мы не можем выделить дополнительный (пакет. — RT) помощи без (обеспечения. — RT) реальной безопасности наших границ, у нас так и не появилось какой-либо законодательной формулировки относительно того, на что они согласятся», — сказал Грэм.

При этом, по словам источников портала Punchbowl News, Белый дом и сенат конгресса США планируют представить проект соглашения об урегулировании миграционного кризиса на южной границе страны уже 17 или 18 декабря.

Стоит отметить, что, помимо, Грэма против пролонгации поддержки Украины выступают и другие члены конгресса США от Республиканской партии. Так, 11 декабря законодатель-республиканец нижней палаты Мэтт Гетц написал в соцсети X, что американская сторона «отправила Украине достаточно денег» и теперь должна сказать Владимиру Зеленскому, «чтобы он стремился к миру».

Позднее спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон подчеркнул во время общения с журналистами, что конгрессмены США так и не получили «чёткой формулировки стратегии, которая позволит Украине победить».

По мнению члена палаты представителей от Республиканской партии Тейлор Грин, которая категорически выступает против поддержки киевского режима, Соединённые Штаты «находятся в конфликте на Украине», поскольку американское Минобороны «одержимо иностранными войнами» и не может «ими насытиться». Хотя сдерживание войн — это одна из двух основных миссий Пентагона наряду с защитой интересов национальной безопасности страны, отметила она в соцсети Х.

Заседание конгресса США

AFP

© Jim WATSON

В свою очередь, член комитета по вооружённым силам сената США от республиканцев Роджер Уикер заявил о том, что не видит срочной необходимости передавать Украине больше оружия. По его словам, обсуждение данного вопроса в конгрессе, скорее всего, будет перенесено на начало января.

Раскол в конгрессе

Напомним, экстренный бюджетный запрос президента США Джо Байдена к конгрессу, включающий средства на нужды Украины в размере $61,4 млрд, не прошёл процедурное голосование в сенате, хотя Байден в специальном обращении призвал законодателей утвердить эти расходы до рождественских каникул. Тем не менее контролирующие верхнюю палату конгресса демократы сохранили возможность вновь внести этот законопроект на рассмотрение, поскольку сенат США отложил каникулы из-за трудной ситуации с выделением помощи Украине. Однако нижняя палата конгресса — палата представителей Соединённых Штатов — не планирует рассматривать запрос Белого дома о пролонгации поддержки Киева перед уходом на каникулы и намерена вернуться к работе только в январе.

13 декабря во время пресс-конференции Байден обвинил республиканцев конгресса в том, что они «дарят Владимиру Путину величайший рождественский подарок», поскольку отказались от согласования пакета военной поддержки для Украины. По его словам, «лоялисты в Москве» празднуют эту блокировку помощи киевскому режиму.

В тот же день лидер демократов в сенате США Чак Шумер обвинил республиканцев в том, что им важнее «вернуться домой на праздники», чем «завершить свою работу», связанную с поддержкой Украины.

Американское оружие, предназначенное для поставки на Украину

AP

© Roland Balik / U.S. Air Force

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила 14 декабря журналистам, что к концу года США окажутся в ситуации, в которой не смогут помогать Киеву. По её словам, к этому моменту у Вашингтона полностью закончатся средства, если конгресс не согласится поддержать запрос Байдена, включающий дополнительную поддержку для Киева.

«В тесной связке с администрацией США»

Как отметил профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев, Белый дом и демократы в сенате не теряют желания и надежды добиться выделения средств на поддержку Украины.

«Они хотят сделать это не мытьём, так катаньем. Другой вопрос, что сделать это до Нового года им, скорее всего, не удастся. Палата представителей хоть и обозначила свою позицию, которая оставляет определённое пространство для торга со стороны Демократической партии, но не планирует откладывать каникулы ради Украины. Сенат же демонстрирует, что он готов продолжать работать, причём в тесной связке с администрацией США», — сказал Евстафьев в комментарии RT.

По его словам, таким образом в Вашингтоне хотят продемонстрировать «относительное единство власти» по ключевому для Байдена и его избирательной кампании внешнеполитическому вопросу.

«Кроме того, Белому дому и демократическому большинству в сенате нужен альтернативный пакет, поскольку уже сейчас понятно, что запрос Байдена, включающий $61,4 млрд на нужды киевского режима, не проходит ни при каких условиях. Чтобы выработать альтернативное предложение, которое может быть воспринято республиканцами в нижней палате как компромисс, нужно дополнительное время», — отметил Евстафьев.

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В свою очередь, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с RT выразил мнение, что решение сената не уходить на каникулы и продолжить работу над вопросом пролонгации помощи для Украины связано и с опасениями Байдена относительно процедуры импичмента, которую республиканцы могут запустить в палате представителей.

«Если в сенате смогут за рождественские каникулы разработать конкурентоспособный законопроект о выделении поддержки Киеву, то именно этот вопрос будет вынуждена рассматривать нижняя палата после выхода с праздников. Если же такого документа не будет, администрация Байдена опасается, что по окончании каникул в январе палата представителей займётся импичментом, а не Украиной, которая в таком случае абсолютно точно отойдёт на второй план. Именно поэтому Байден призывал конгресс решить вопрос с выделением помощи Киеву до рождественских каникул, а сейчас, по всей видимости, подталкивает демократов создать в сенате хотя бы альтернативу своему запросу», — считает Васильев.

Что же касается республиканцев, то Грэм своими новыми высказываниями лишь подкрепляет их «генеральную линию», связанную с отказом идти на какие-либо уступки демократам «в вопросе укрепления границ», уверен эксперт.

«По сути, речь идёт о том, чтобы вернуться к той политике, которая проводилась 45-м президентом США Дональдом Трампом, который пытался наглухо закрыть границу, строя заграждения. Однако демократы выступают за то, чтобы граница осталась решетом. В Демпартии готовы лишь обсуждать, будут ли ячейки этого решета больше или меньше», — пояснил Васильев.

По его словам, Байден и его демократическое окружение боятся идти на более весомые уступки по данному треку, поскольку это может сильно ударить по предвыборным позициям действующего главы Белого дома.

«Дело в том, что латиноамериканская часть избирателей, традиционно голосующая за демократов, выступает за максимально прозрачный режим на границе. Если будут приняты меры по ужесточению контроля и резкому снижению возможностей мигрантов проникать на территорию США, это может очень серьёзно навредить предвыборным позициям Байдена среди латиноамериканских избирателей», — полагает эксперт.

Белый дом

Gettyimages.ru

© Kiyoshi Tanno

Со своей стороны, Дмитрий Евстафьев считает, что, несмотря на сложности в конгрессе относительно утверждения пролонгации помощи Киеву, не стоит недооценивать возможности США найти для этого дополнительные ресурсы.

«Даже если не будет принято решение о каком-то большом пакете военной помощи, Вашингтон держит в запасе европейскую карту: американцы, по сути, уже переложили на ЕС задачу по финансированию системы государственного управления Украины, а также по снабжению боеприпасами. С военной техникой сложнее, но и там можно найти целый ряд лазеек, в том числе поставки с утилизационных складов. Есть и другие механизмы у самого Пентагона. Все эти усилия, конечно, не дадут достаточного вооружения для наступательных действий ВСУ, но этого хватит для поддержания хоть какой-то боеспособности украинских войск», — заключил аналитик.