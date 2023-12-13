Конгрессвумен Тейлор Грин: Пентагон втянул США в конфликт на Украине
Об этом она написала в социальной сети Х.
«Наше Минобороны одержимо иностранными войнами, они не могут ими насытиться», — сказала конгрессвумен.
Она добавила, что по этой причине США «находятся в конфликте на Украине», хотя сдерживание войн является одной из двух главных миссий Минобороны страны наряду с защитой интересов национальной безопасности государства.
Ранее Грин заявила, что Соединённые Штаты не заинтересованы в установлении мира на Украине.
Политик задалась вопросом, почему никто в Вашингтоне не говорит о мирном соглашении с Россией.