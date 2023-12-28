Минюст Украины заявил о планах конфисковать два российских пассажирских самолёта

Минюст Украины подал иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о конфискации двух пассажирских самолётов Ан-148-100Е, принадлежащих российской лизинговой компании ОАО «Ильюшин Финанс Ко».

«Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд очередной иск о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства», — говорится в сообщении ведомства.

В ноябре помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что коллективный Запад не будет возвращать России её замороженные активы, пока она не заплатит за СВО на Украине. Речь идёт о $300 млрд.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не оставит в покое тех, кто будет инициировать и реализовывать незаконное изъятие её активов.