Глава ЦБ Италии: конфискация прибыли от российских активов плохо повлияет на евро

Конфискация прибыли от российских активов со стороны Евросоюза негативно отразится на евро, заявил глава ЦБ Италии Фабио Панетта.

Международные отношения — часть «повторяющейся игры»: превращение валюты в оружие неизбежно снижает её привлекательность и способствует появлению альтернатив, — цитирует его Financial Times.

Политик напомнил, что китайский юань обогнал евро в качестве мировой валюты.

В декабре Еврокомиссия утвердила механизм «иммобилизации доходов» от замороженных активов России. Инициатива позволяет использовать в интересах Украины налоги с доходов, полученных благодаря замороженным на Западе российским активам.

Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что российская сторона не исключает зеркальных ответных мер в случае конфискации её активов.