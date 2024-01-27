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Глава ЦБ Италии: конфискация прибыли от российских активов плохо повлияет на евро

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Конфискация прибыли от российских активов со стороны Евросоюза негативно отразится на евро, заявил глава ЦБ Италии Фабио Панетта.
Глава ЦБ Италии: конфискация прибыли от российских активов плохо повлияет на евро
  • Gettyimages.ru
  • © marcoscisetti

Международные отношения — часть «повторяющейся игры»: превращение валюты в оружие неизбежно снижает её привлекательность и способствует появлению альтернатив, — цитирует его Financial Times.

Политик напомнил, что китайский юань обогнал евро в качестве мировой валюты.

В декабре Еврокомиссия утвердила механизм «иммобилизации доходов» от замороженных активов России. Инициатива позволяет использовать в интересах Украины налоги с доходов, полученных благодаря замороженным на Западе российским активам.

Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что российская сторона не исключает зеркальных ответных мер в случае конфискации её активов.

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