Глава ЦБ Италии: конфискация прибыли от российских активов плохо повлияет на евро
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Международные отношения — часть «повторяющейся игры»: превращение валюты в оружие неизбежно снижает её привлекательность и способствует появлению альтернатив, — цитирует его Financial Times.
Политик напомнил, что китайский юань обогнал евро в качестве мировой валюты.
В декабре Еврокомиссия утвердила механизм «иммобилизации доходов» от замороженных активов России. Инициатива позволяет использовать в интересах Украины налоги с доходов, полученных благодаря замороженным на Западе российским активам.
Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что российская сторона не исключает зеркальных ответных мер в случае конфискации её активов.