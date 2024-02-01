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«Заняты более выгодные рубежи и позиции»: российские войска добились успеха на двух направлениях СВО

Российские войска улучшили своё положение на двух направлениях СВО

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Роман Шимаев
За прошедшие сутки подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении, тогда как бойцы подразделений Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении. Также в Минобороны РФ сообщили об уничтожении различной военной техники, поставленной киевскому режиму странами Запада: РЛС зенитного ракетного комплекса NASAMS (Норвегия), самоходной артиллерийской установки AS-90 (Великобритания), САУ Krab (Польша), артиллерийских систем М777 и Paladin (США).
«Заняты более выгодные рубежи и позиции»: российские войска добились успеха на двух направлениях СВО
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Российские военнослужащие в течение прошедших суток добились успехов на двух направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, на Краснолиманском направлении слаженные действия подразделений группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям ВСУ и Нацгвардии Украины в районе Серебрянского лесничества.

При этом было отражено три атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). Потери противника составили более 290 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и самоходная артиллерийская установка Paladin производства США.

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 28, 42, 54, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной, 5-й штурмовой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле населённых пунктов Белогоровка, Клещеевка и Курдюмовка (ДНР).

Отражено четыре атаки штурмовых групп 22-й механизированной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ вблизи населённых пунктов Георгиевка, Новомихайловка и Красное (ДНР).

Противник потерял свыше 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены: боевая машина РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка AS-90 производства Великобритании, три артиллерийские системы М777 производства США, две гаубицы «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Акация», орудие «Гиацинт-Б», пять самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», станция радиоэлектронной борьбы «Буковель», а также склад боеприпасов.

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В то же время на Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» активными действиями при поддержке авиации отразили семь атак штурмовых групп 30-й и 44-й механизированных бригад ВСУ неподалёку от населённых пунктов Синьковка (Харьковская область) и Терны (ДНР).

Противник потерял свыше 125 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки и нанесли поражение формированиям 127-й и 128-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Старомайорское, Урожайное (ДНР) и Приютное (Запорожская область).

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Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, танк, два бронетранспортёра и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО «Град», две гаубицы FH-70 производства Великобритании, артиллерийская система М777 производства США, а также орудие Д-30.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск во взаимодействии с авиацией отражена атака и нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ возле населённых пунктов Луговское, Работино, Жеребянки и Малая Токмачка (Запорожская область).

ВСУ потеряли до 50 военнослужащих и три пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО «Град», две гаубицы Д-20 и две гаубицы Д-30.

На Херсонском направлении в результате грамотных действий подразделений группировки войск «Днепр» и комплексного огневого поражения потери противника составили до 50 военнослужащих, три танка, два бронетранспортёра, два автомобиля, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей 35Д6М, два склада горючего ВСУ, а также живая сила и военная техника в 137 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 20 авиационных управляемых ракет и 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. К тому же уничтожено 68 украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.

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