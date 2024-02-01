«Заняты более выгодные рубежи и позиции»: российские войска добились успеха на двух направлениях СВО

За прошедшие сутки подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении, тогда как бойцы подразделений Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении. Также в Минобороны РФ сообщили об уничтожении различной военной техники, поставленной киевскому режиму странами Запада: РЛС зенитного ракетного комплекса NASAMS (Норвегия), самоходной артиллерийской установки AS-90 (Великобритания), САУ Krab (Польша), артиллерийских систем М777 и Paladin (США).

Российские военнослужащие в течение прошедших суток добились успехов на двух направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, на Краснолиманском направлении слаженные действия подразделений группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям ВСУ и Нацгвардии Украины в районе Серебрянского лесничества.

При этом было отражено три атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). Потери противника составили более 290 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и самоходная артиллерийская установка Paladin производства США.

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 28, 42, 54, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной, 5-й штурмовой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле населённых пунктов Белогоровка, Клещеевка и Курдюмовка (ДНР).

Отражено четыре атаки штурмовых групп 22-й механизированной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ вблизи населённых пунктов Георгиевка, Новомихайловка и Красное (ДНР).

Противник потерял свыше 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены: боевая машина РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка AS-90 производства Великобритании, три артиллерийские системы М777 производства США, две гаубицы «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Акация», орудие «Гиацинт-Б», пять самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», станция радиоэлектронной борьбы «Буковель», а также склад боеприпасов.

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В то же время на Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» активными действиями при поддержке авиации отразили семь атак штурмовых групп 30-й и 44-й механизированных бригад ВСУ неподалёку от населённых пунктов Синьковка (Харьковская область) и Терны (ДНР).

Противник потерял свыше 125 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки и нанесли поражение формированиям 127-й и 128-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Старомайорское, Урожайное (ДНР) и Приютное (Запорожская область).

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Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, танк, два бронетранспортёра и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО «Град», две гаубицы FH-70 производства Великобритании, артиллерийская система М777 производства США, а также орудие Д-30.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск во взаимодействии с авиацией отражена атака и нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ возле населённых пунктов Луговское, Работино, Жеребянки и Малая Токмачка (Запорожская область).

ВСУ потеряли до 50 военнослужащих и три пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО «Град», две гаубицы Д-20 и две гаубицы Д-30.

На Херсонском направлении в результате грамотных действий подразделений группировки войск «Днепр» и комплексного огневого поражения потери противника составили до 50 военнослужащих, три танка, два бронетранспортёра, два автомобиля, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей 35Д6М, два склада горючего ВСУ, а также живая сила и военная техника в 137 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 20 авиационных управляемых ракет и 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. К тому же уничтожено 68 украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.