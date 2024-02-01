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Военкор RT показал работу артиллеристов-десантников группировки «Днепр»

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Военный корреспондент RT Филипп Прокудин показал работу артиллеристов-десантников группировки «Днепр» Вооружённых сил России.

Бойцы сообщили военкору, что по украинской армии работает гаубица «Мста-Б», она «специализируется» на стрельбе по батареям и фортификации противника.

Они добавили, что огонь ведётся днём и ночью.

«Поначалу было тяжело. Потом привык. Потому что, когда происходит работа, тяжести не замечаешь», — рассказали военкору.

Ранее стало известно, что ВС России улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении и нанесли поражение украинской армии у Серебрянского лесничества.

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