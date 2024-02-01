МО: ВС России улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении
- РИА Новости
Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.
«На Краснолиманском направлении слаженные действия подразделений группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю», — говорится в сводке.
На этом направлении ВС России отразили три атаки ВСУ, потери украинской армии составили более 290 военнослужащих.
Ранее сообщалось, что ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении.