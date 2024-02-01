RT в Telegram
Подпишись

МО: ВС России уничтожили более 290 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении

Короткая ссылка
Подразделения Вооружённых сил России отразили три атаки штурмовых групп бригад ВСУ на Краснолиманском направлении. Потери противника превысили 290 военнослужащих.
МО: ВС России уничтожили более 290 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении
  • РИА Новости

Как сообщили в Министерстве обороны России, в ходе боестолкновений в районах населённых пунктов Ямполовка в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР также были уничтожены танк, две боевые бронированные машины украинской армии, шесть автомобилей и самоходная артиллерийская установка Paladin американского производства.

Помимо этого, силы ПВО в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях в течение суток уничтожили 68 беспилотников ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить