МО: ВС России уничтожили более 290 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении
- РИА Новости
Как сообщили в Министерстве обороны России, в ходе боестолкновений в районах населённых пунктов Ямполовка в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР также были уничтожены танк, две боевые бронированные машины украинской армии, шесть автомобилей и самоходная артиллерийская установка Paladin американского производства.
Помимо этого, силы ПВО в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях в течение суток уничтожили 68 беспилотников ВСУ.