Подразделения Вооружённых сил России отразили три атаки штурмовых групп бригад ВСУ на Краснолиманском направлении. Потери противника превысили 290 военнослужащих.

Как сообщили в Министерстве обороны России, в ходе боестолкновений в районах населённых пунктов Ямполовка в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР также были уничтожены танк, две боевые бронированные машины украинской армии, шесть автомобилей и самоходная артиллерийская установка Paladin американского производства.

Помимо этого, силы ПВО в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях в течение суток уничтожили 68 беспилотников ВСУ.