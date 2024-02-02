«Направляют новую смертоносную продукцию»: как в посольстве РФ отреагировали на передачу Киеву дальнобойных снарядов США

Отправка Соединёнными Штатами Украине высокоточных дальнобойных реактивных снарядов GLSDB — «своеобразная реакция» Вашингтона на теракт украинского режима, сбившего из американской системы Patriot российский Ил-76 с военными ВСУ на борту, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, вместо того, чтобы признать ужасающее преступление собственных «клиентов», Белый дом направляет им «новую смертоносную продукцию», таким образом провоцируя своих «марионеток на новые злодеяния». Ранее в Вашингтоне сообщили, что снаряды GLSDB уже передаются Украине. Впрочем, аналитики сомневаются, что поставка GLSDB способна значительно изменить ситуацию на поле боя, поскольку у российской армии есть опыт противодействия такого рода вооружениям.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что отправка Соединёнными Штатами Украине снарядов GLSDB — это «своеобразная реакция» на теракт украинского режима, сбившего недавно российский Ил-76 с военнослужащими ВСУ из американской системы Patriot.

«Вместо того, чтобы признать ужасающее преступление собственных «клиентов», США направляют им новую смертоносную продукцию. Таким образом, даже не словами, а делом подзуживая марионеток на новые злодеяния», — подчеркнул Антонов в комментарии для СМИ.

По его словам, подтверждение Вашингтоном того, что партия дальнобойных боеприпасов GLSDB находится на пути к линии соприкосновения, «перечёркивает любые заверения» Белого дома о желании добиться скорейшего завершения конфликта на Украине.

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«Наоборот, действия администрации указывают на намерение продлить агонию киевского режима. Пусть даже это означает новые жертвы, в том числе среди гражданского населения России и Украины», — отметил Антонов.

В свою очередь, как напомнил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, Соединённые Штаты уже передавали Вооружённым силам Украины высокоточные снаряды GLSDB, для борьбы с которыми ВС РФ располагает необходимыми средствами.

«Да, эффективное, хорошее оружие, только они его уже посылали. Мы нашли уже средства для противоборства с этой системой», — заявил дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее заместитель американского госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что США в ближайшее время поставят на Украину высокоточные управляемые реактивные снаряды GLSDB. По данным источников агентства Reuters, речь идёт о сроке в «несколько дней».

«Мы продолжаем оказывать помощь в области безопасности по всем аспектам, включая (привлечение. — RT) новых инвестиций и (поставку. — RT) новых систем вооружений. Например, бомба малого калибра уже на пути к фронту», — сказала Нуланд.

Стоит отметить, что предоставить Украине снаряды GLSDB с дальностью полёта до 150 км в Пентагоне пообещали ещё год назад — в феврале 2023-го, включив их в очередной пакет военной помощи. При этом американские власти оставили на усмотрение Киева возможность применения дальнобойных снарядов по Крыму.

Позднее, 28 марта того же года, в Минобороны России сообщили, что средствами противовоздушной обороны впервые был перехвачен управляемый реактивный снаряд GLSDB. Однако в Белом доме эту информацию подтверждать отказались.

«Дополнит арсенал»

Напомним, о готовности Пентагона передать Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB 30 января 2024-го сообщил и официальный представитель Минобороны США Патрик Райдер.

«Мы предоставим Украине бомбы малого диаметра наземного базирования в рамках нашей помощи в области безопасности, финансируемой Инициативой содействия безопасности Украины (USAI)», — сказал Райдер во время брифинга.

Впрочем, он отказался называть конкретные сроки поставок «по соображениям безопасности». При этом представитель Пентагона подчеркнул, что США тесно сотрудничают с киевским режимом и его «промышленными партнёрами», чтобы Украина получила и смогла использовать поставляемые американцами средства «в кратчайшие сроки».

В тот же день издание Politico со ссылкой на свои источники в кругу должностных лиц США сообщило, что бомба GLSDB, способная преодолеть расстояние около 150 км, как ожидается, предоставит Украине «значительный потенциал».

«Она даст им больший ударный потенциал, которого у них не было, и дополнит их арсенал дальнобойного оружия. Это просто дополнительная стрела в колчане, которая даст им больше возможностей», — заявил неназванный американский госслужащий, слова которого приводит Politico.

По данным издания, GLSDB были разработаны шведской компанией Saab и американской Boeing и состоят из «высокоточной управляемой бомбы» весом около 115 кг, прикреплённой к ракетному двигателю.

«Запускается (GLSDB. — RT) с различных наземных пусковых установок. У Вооружённых сил США есть похожая модификация бомбы — воздушного базирования, но модификации наземного базирования на вооружение США пока не поступало», — пишет Politico.

Поставки вооружения на Украину

AFP

© US Airforce

Они также отмечают, что, хотя GLSDB не имеют дальности действия британских ракет Storm Shadow или американского дальнобойного комплекса ATACMS, эти снаряды будут поставляться, поскольку украинские запасы артиллерии и боеприпасов подходят к концу.

Курс на эскалацию

Как пояснили аналитики, поставка GLSDB долгое время откладывалась Пентагоном из-за технических проблем, связанных с эксплуатацией этих снарядов, которые до недавнего времени проходили испытания.

«Поставку GLSDB Вашингтон решил реализовать в полном объёме только сейчас, поскольку это обещание в Пентагоне просто не могли выполнить раньше. Пришлось урегулировать ряд технических проблем относительно использования GLSDB, которые считаются инновационным вооружением и эксплуатация которых требовала отработки, а также проведения испытаний. Теперь, когда эти бомбы довели до ума, в Вашингтоне подтвердили их фактическую поставку», — пояснил в комментарии RT директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Эксперты допускают, что снаряд GLSDB, перехваченный ещё в марте 2023 года, мог использоваться на Украине как раз в рамках испытаний. По словам специалистов, GLSDB могут выполнять полёты по сложной траектории и маневрировать для стрельбы по целям. GLSDB изготовлены на основе реактивных снарядов M26 и управляемых авиабомб SDB. По данным Boeing, благодаря возможности поражать цель в диапазоне 360 градусов, GLSDB обеспечивает командный состав и военных планировщиков «чрезвычайно гибким оружием», которое дополняет существующие баллистические вооружения, «значительно расширяя нынешний потенциал наземной артиллерии».

При этом Василий Кашин считает, что поставкой GLSDB Пентагон рассчитывает обойти некоторые ограничения, связанные с производственными мощностями в США по выпуску ракет для HIMARS.

«Дело в том, что для производства GLSDB используются элементы старых снарядов М-26 с кассетными боеголовками. То есть компоненты для этих бомб GLSDB уже имеются, что облегчает их производство. GLSDB — это высокоточное оперативно-тактическое вооружение, которого мало у Украины, но которым она бьёт в том числе по российским тылам. GLSDB должны увеличить возможности ВСУ по нанесению дальних ударов», — заметил аналитик.

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд

AP

© Manuel Balce Cenet

Однако он сомневается в том, что поставки GLSDB способны значительно изменить ситуацию на поле боя, поскольку ВС РФ хорошо знают, как противодействовать такого рода вооружениям.

«ВС РФ уже удалось достичь успехов в снижении эффективности РСЗО HIMARS. От новых бомб какой-то видимый эффект может наблюдаться только в первое время, но далее он будет снижаться. Как и ракеты комплексов HIMARS, бомбы GLSDB будут перехвачены уже существующими российскими системами противовоздушной обороны», — уверен Кашин.

Как пояснил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в комментарии RT, в данном случае речь идёт прежде всего о зенитных ракетных комплексах ПВО «Бук-М2» и «Бук-М3».

«Это те средства, которые могут эффективно бороться с вооружениями, оснащёнными GLSDB, которые, впрочем, слишком дорогие и в больших количествах не могут быть поставлены киевскому режиму», — считает Подберёзкин.

В свою очередь, как отметил доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман, для Киева поставки высокоточных бомб GLSDB значимы не столько с военной, сколько с политической точки зрения.

«На сегодняшний день не существует такого западного оружия, которое обеспечило бы коренной перелом ситуации на поле боя в пользу ВСУ. Однако после провала так называемого контрнаступления, резкого сокращения объёмов американской помощи Украина отчаянно нуждалась в каком-то положительном информационном поводе. И новость о поставках GLSDB, как ожидают на Западе, должна дать ложную надежду на успех ВСУ», — сказал Фельдман в беседе с RT.

Впрочем, отправка GLSDB в любом случае должна расцениваться как очередной шаг США «в направлении эскалации», заметил в разговоре с RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов.

«И из этого Киев сделает медийный выхлоп, который сможет использовать президент США Джо Байден в своей предвыборной кампании. Кроме того, в Пентагоне смогут оценить применение данных снарядов в реальной боевой обстановке, что может быть учтено при внесении каких-либо конструкторских изменений в GLSDB. На Западе будут делать всё возможное, чтобы хоть как-то осложнить выполнение всех целей спецоперации для России, однако в ВС РФ осведомлены, как с этим бороться, в том числе нанося высокоточные удары по центрам принятия решений на Украине», — заключил эксперт.