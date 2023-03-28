Кирби заявил, что видел сообщения о перехвате снаряда GLSDB российскими силами ПВО

Белый дом не может подтвердить сообщения о том, что российские военные сбили управляемый реактивный снаряд GLSDB, поставленный Украине.

Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Я не могу подтвердить российские сообщения, что они сбили один из этих снарядов. Я видел сообщения в прессе, но подтвердить их мы не можем. Мы ранее уже обещали передать эти боеприпасы Украине, но сколько [их] и где они сейчас находятся, надо узнавать у Пентагона», — цитирует его ТАСС.

28 марта Министерство обороны России впервые заявило, что российские средства ПВО перехватили в зоне СВО управляемый реактивный снаряд GLSDB.