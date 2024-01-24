«Политические манипуляции»: в МИД РФ отреагировали на мирные инициативы Запада по Украине

Все разговоры о неких мирных инициативах, исходящие от представителей стран, которые поставляют вооружения или спонсируют киевский режим, являются политическими манипуляциями. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. В связи с этим она констатировала отход Швейцарии от позиций нейтралитета, хотя и под давлением со стороны своих западных старших хозяев. Ранее глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис сообщил о подготовке к обсуждению возможности организации мирной конференции по Украине.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала мирные инициативы, касающиеся конфликта на Украине, поступающие от стран коллективного Запада.

По её словам, все разговоры о неких мирных инициативах, исходящие от представителей стран, которые поставляют вооружения или спонсируют киевский режим, являются политическими манипуляциями.

«По одной простой причине: не может быть никаких переговорных процессов, инициированных теми, кто поставляет вооружения киевскому режиму — неонацистскому, националистическому, исповедующему терроризм как инструмент реализации своей преступной деятельности», — сказала она в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Захарова подчеркнула, что для принятия во внимание заявлений о каких-либо мирных инициативах есть проверочное слово — поставки вооружений.

«Либо прекращайте поставлять вооружение и переставайте разжигать конфликт, и тогда ваши разговоры о мирных планах, инициативах и процессах можно будет как-то идентифицировать в качестве искренних, по крайней мере, или заведомо неложных. Либо, если продолжается вся эта вакханалия с использованием киевского режима для того, что они формулируют как нанесение России стратегического поражения, тогда, извините, о каких мирных инициативах или потугах вы вообще ведёте речь?» — сказала она в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Официальный представитель МИД РФ сообщила, что с удивлением обнаружила «комментарии швейцарского МИД относительно того, что они находятся в поиске путей формулирования какого-то переговорного процесса по Украине».

«У нас оценка была дана чётко, мы констатировали отход Берна, к сожалению, от позиции нейтралитета. Можно сколько угодно играть словами, углубляться в то, что такое нейтралитет, но есть главное, что нейтралитет — это невовлечённость в конфликты в пользу одной из сторон, — пояснила она. — Мы прекрасно понимаем, что это всё происходит под давлением, влиянием в условиях отсутствия суверенитета в отношении своих западных старших хозяев. Но мы видим, как Швейцария утратила свою равноудалённость от позиции сторон, причём себе же во вред, потому что эта репутация не восстанавливается быстро».

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Ранее глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис, комментируя состоявшуюся встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, сообщил о подготовке к обсуждению возможности организации мирной конференции по Украине с другими странами, включая Китай и Индию. Он также уведомил о том, что состоялось четыре заседания на уровне советников по нацбезопасности по «формуле мира», продвигаемой киевским режимом.

22 января Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, подчеркнул, что все якобы мирные планы, платформы и «формулы», с которыми носятся киевский режим и его хозяева, к миру не имеют никакого отношения и служат лишь прикрытием для продолжения войны и выкачивания денег из налогоплательщиков стран Запада.

«Все эти «формулы» — путь в никуда. И чем раньше в Вашингтоне, Лондоне, Париже и Брюсселе это осознают, тем лучше будет и для Украины, и для Запада, которому «крестовый поход» против России уже создал очевидные репутационные и экзистенциальные риски. Советую к этому внимательно прислушаться, пока ещё есть время», — заявил глава МИД России.

Он также напомнил, что Москва никогда не отказывалась и всегда сохраняла готовность к переговорам.

«К переговорам не о том, как сохранить у власти главарей киевского режима и потакать их фантазиям, а о преодолении наследия разрушительного десятилетнего разграбления страны и насилия над её народом, об устранении причин трагической для Украины ситуации», — пояснил Лавров.