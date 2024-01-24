В МИД Швейцарии заявили, что изучают возможность мирных переговоров по Украине
Об этом заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.
По его словам, данный вопрос пока находится на начальной стадии.
«Мы находимся в стартовой точке, в начале предварительных переговоров, и мы вовлечены в подобные переговоры, чтобы проверить, есть ли пути, где мы можем добиться прорыва», — цитирует министра ТАСС.
Также Кассис заявил, что мирного решения конфликта на Украине не будет без России.
Ранее в штаб-квартире ООН прошла встреча Кассиса и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.