В МИД Швейцарии заявили, что изучают возможность мирных переговоров по Украине

Швейцарские власти изучают возможность организации мирных переговоров по Украине.

Об этом заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

По его словам, данный вопрос пока находится на начальной стадии.

«Мы находимся в стартовой точке, в начале предварительных переговоров, и мы вовлечены в подобные переговоры, чтобы проверить, есть ли пути, где мы можем добиться прорыва», — цитирует министра ТАСС.

Также Кассис заявил, что мирного решения конфликта на Украине не будет без России.

Ранее в штаб-квартире ООН прошла встреча Кассиса и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.