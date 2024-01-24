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МИД: заявления о мире от поставляющих Киеву оружие стран являются манипуляциями

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире Радио Sputnik назвала манипуляциями комментарии о мирных переговорах от стран, поставляющих украинской стороне вооружения.
МИД: заявления о мире от поставляющих Киеву оружие стран являются манипуляциями
  • AFP
  • © Sergei SUPINSKY

Она отметила, что, когда заявления о мирных переговорах делает государство, поставляющее оружие Украине, речь идёт о вовлечённости в боевые действия на стороне Киева.

По словам Захаровой, в таком случае все комментарии о неких мирных инициативах являются «политическими манипуляциями».

Кроме того, она заявила, что российская сторона удивлена комментариями МИД Швейцарии после встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым на полях открытых дебатов Совбеза ООН о якобы поиске путей переговорного процесса по Украине.

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что мирного решения конфликта на Украине не будет без участия России.

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