МИД: заявления о мире от поставляющих Киеву оружие стран являются манипуляциями

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире Радио Sputnik назвала манипуляциями комментарии о мирных переговорах от стран, поставляющих украинской стороне вооружения.

Она отметила, что, когда заявления о мирных переговорах делает государство, поставляющее оружие Украине, речь идёт о вовлечённости в боевые действия на стороне Киева.

По словам Захаровой, в таком случае все комментарии о неких мирных инициативах являются «политическими манипуляциями».

Кроме того, она заявила, что российская сторона удивлена комментариями МИД Швейцарии после встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым на полях открытых дебатов Совбеза ООН о якобы поиске путей переговорного процесса по Украине.

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что мирного решения конфликта на Украине не будет без участия России.