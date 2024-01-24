МИД: Москва удивлена заявлениям Швейцарии о поиске путей для переговоров по Киеву

Российская сторона удивлена комментариям МИД Швейцарии после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях СБ ООН о якобы поиске путей для переговоров по украинскому конфликту.

Об этом в эфире Радио Sputnik заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По её словам, она с удивлением обнаружила заявления МИД Швейцарии о том, что страна находится в поиске путей формулирования «какого-то переговорного процесса» по конфликту на Украине.

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что швейцарские власти изучают возможность организации мирных переговоров по Украине.

Лавров на встрече с Кассисом заявил, что Москва учитывает отход Берна от нейтралитета при выстраивании отношений.