МИД: Москва удивлена заявлениям Швейцарии о поиске путей для переговоров по Киеву
Об этом в эфире Радио Sputnik заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
По её словам, она с удивлением обнаружила заявления МИД Швейцарии о том, что страна находится в поиске путей формулирования «какого-то переговорного процесса» по конфликту на Украине.
Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что швейцарские власти изучают возможность организации мирных переговоров по Украине.
Лавров на встрече с Кассисом заявил, что Москва учитывает отход Берна от нейтралитета при выстраивании отношений.