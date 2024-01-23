Лавров: Россия учитывает отход Швейцарии от нейтралитета

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом заявил, что Москва учитывает отход Берна от нейтралитета при выстраивании отношений.

Об этом сообщили в МИД России.

Отмечается, что с российской стороны были даны оценки «устойчивого дрейфа Конфедерации в сторону от принципов «нейтралитета», безоглядной поддержки Берном киевского режима».

«Акцентировано, что подобные действия вкупе с недружественной политикой в отношении России учитываются при выстраивании российской линии на швейцарском треке», — говорится в сообщении.

Ранее посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что Швейцария утратила авторитет неангажированной международной площадки и не может рассматриваться в качестве посредника в урегулировании ситуации на Украине.