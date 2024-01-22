RT в Telegram
Подпишись

Посол: Швейцария утратила авторитет неангажированной международной площадки

Короткая ссылка
Швейцария утратила авторитет неангажированной международной площадки и не может рассматриваться в качестве посредника в урегулировании ситуации на Украине.

С таким заявлением в интервью газете Sonntags Zeitung выступил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

При этом, как пишет ТАСС, дипломат подчеркнул, что Швейцария «последовательно поддерживает антироссийскую линию коллективного Запада».

По его словам, это проявляется в том, что страна присоединилась к нелегитимным санкциям, а также инициативно продвигает идею международного трибунала для осуждения российского руководства.

Ранее сообщалось, что Швейцария планирует провести мирную конференцию по Украине в 2024 году.

Также депутат Национального совета Швейцарии от Швейцарской народной партии (SVP) Рино Бюхель заявил, что для подтверждения своего нейтралитета в украинском конфликте в Берн необходимо пригласить российского лидера Владимира Путина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить