Посол: Швейцария утратила авторитет неангажированной международной площадки

Швейцария утратила авторитет неангажированной международной площадки и не может рассматриваться в качестве посредника в урегулировании ситуации на Украине.

С таким заявлением в интервью газете Sonntags Zeitung выступил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

При этом, как пишет ТАСС, дипломат подчеркнул, что Швейцария «последовательно поддерживает антироссийскую линию коллективного Запада».

По его словам, это проявляется в том, что страна присоединилась к нелегитимным санкциям, а также инициативно продвигает идею международного трибунала для осуждения российского руководства.

Ранее сообщалось, что Швейцария планирует провести мирную конференцию по Украине в 2024 году.

Также депутат Национального совета Швейцарии от Швейцарской народной партии (SVP) Рино Бюхель заявил, что для подтверждения своего нейтралитета в украинском конфликте в Берн необходимо пригласить российского лидера Владимира Путина.