Посол: Швейцария утратила авторитет неангажированной международной площадки
С таким заявлением в интервью газете Sonntags Zeitung выступил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.
При этом, как пишет ТАСС, дипломат подчеркнул, что Швейцария «последовательно поддерживает антироссийскую линию коллективного Запада».
По его словам, это проявляется в том, что страна присоединилась к нелегитимным санкциям, а также инициативно продвигает идею международного трибунала для осуждения российского руководства.
Ранее сообщалось, что Швейцария планирует провести мирную конференцию по Украине в 2024 году.
Также депутат Национального совета Швейцарии от Швейцарской народной партии (SVP) Рино Бюхель заявил, что для подтверждения своего нейтралитета в украинском конфликте в Берн необходимо пригласить российского лидера Владимира Путина.