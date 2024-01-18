Депутат Бюхель: Швейцария сохранит свой нейтралитет, если пригласит Путина в Берн
Швейцарский депутат Бюхель потребовал пригласить в Берн Путина после Зеленского
По данным газеты, Бюхель был возмущён визитом Владимира Зеленского в парламент Швейцарии и заявил, что таким образом страна фактически принимает сторону одного из участников конфликта.
«Швейцария сможет сохранить свой нейтралитет только в том случае, если она также пригласит Владимира Путина в Берн», — сказал депутат.
Ранее Зеленский прибыл в Швейцарию.
Позже бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что визит Зеленского в Швейцарию обернётся международным конфликтом.