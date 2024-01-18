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Депутат Бюхель: Швейцария сохранит свой нейтралитет, если пригласит Путина в Берн

Швейцарский депутат Бюхель потребовал пригласить в Берн Путина после Зеленского

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Депутат Национального совета Швейцарии от Швейцарской народной партии (SVP) Рино Бюхель заявил в интервью газете 20 Minuten, что для подтверждения своего нейтралитета в украинском конфликте в Берн необходимо пригласить российского лидера Владимира Путина.

По данным газеты, Бюхель был возмущён визитом Владимира Зеленского в парламент Швейцарии и заявил, что таким образом страна фактически принимает сторону одного из участников конфликта.

«Швейцария сможет сохранить свой нейтралитет только в том случае, если она также пригласит Владимира Путина в Берн», — сказал депутат.

Ранее Зеленский прибыл в Швейцарию.

Позже бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что визит Зеленского в Швейцарию обернётся международным конфликтом.

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