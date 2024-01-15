Экс-советник Кучмы Соскин: приезд Зеленского в Швейцарию породит конфликт

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что визит Владимира Зеленского в Швейцарию обернётся международным конфликтом.

В своём блоге на YouTube он объяснил, что без представителей российского правительства дипломатические контакты в Давосе не представляются возможными.

«Никто в этой так называемой «формуле мира» Зеленского не хочет участвовать, потому что в этом бессмысленно участвовать», — добавил Соскин.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что обсуждение мира на Украине по формуле Зеленского без России лишено смысла.