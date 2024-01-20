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Швейцария планирует провести мирную конференцию по Украине в 2024 году

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Швейцария собирается провести мирную конференцию по Украине в 2024 году.
Швейцария планирует провести мирную конференцию по Украине в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом заявила президент страны Виола Амхерд в интервью Schweiz am Wochenende.

«Цель состоит в том, чтобы мы организовали этот саммит как можно скорее», — передаёт её слова ТАСС.

По словам Амхерд, конференция точно должна пройти в 2024 году.

Она также заявила, что Россия вряд ли будет в ней участвовать, но вместе с другими партнёрами Швейцария ищет контакт.

15 января Владимир Зеленский заявил, что прибыл в Швейцарию с рабочим визитом.

Амхерд сообщала, что Зеленский попросил её организовать мирную конференцию высокого уровня.

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