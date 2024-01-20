Швейцария планирует провести мирную конференцию по Украине в 2024 году
- РИА Новости
Об этом заявила президент страны Виола Амхерд в интервью Schweiz am Wochenende.
«Цель состоит в том, чтобы мы организовали этот саммит как можно скорее», — передаёт её слова ТАСС.
По словам Амхерд, конференция точно должна пройти в 2024 году.
Она также заявила, что Россия вряд ли будет в ней участвовать, но вместе с другими партнёрами Швейцария ищет контакт.
15 января Владимир Зеленский заявил, что прибыл в Швейцарию с рабочим визитом.
Амхерд сообщала, что Зеленский попросил её организовать мирную конференцию высокого уровня.