Швейцария планирует провести мирную конференцию по Украине в 2024 году

Швейцария собирается провести мирную конференцию по Украине в 2024 году.

Об этом заявила президент страны Виола Амхерд в интервью Schweiz am Wochenende.

«Цель состоит в том, чтобы мы организовали этот саммит как можно скорее», — передаёт её слова ТАСС.

По словам Амхерд, конференция точно должна пройти в 2024 году.

Она также заявила, что Россия вряд ли будет в ней участвовать, но вместе с другими партнёрами Швейцария ищет контакт.

15 января Владимир Зеленский заявил, что прибыл в Швейцарию с рабочим визитом.

Амхерд сообщала, что Зеленский попросил её организовать мирную конференцию высокого уровня.