«Это серьёзная проблема»: почему Госдеп США заявил об отсутствии бесконечного источника денег для финансирования Украины

У США нет «волшебного горшочка с деньгами», откуда можно было бы брать деньги для финансирования Украины без согласования запросов в конгрессе, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, если действующая администрация не получит деньги на нужды ВСУ, это будет «серьёзной проблемой» для Киева и Вашингтона. В то же время в Белом доме сообщили, что США не готовят новые поставки оружия Украине ввиду отсутствия бюджетных средств на такие цели. На этом фоне Вашингтон активизировал переговоры с Берлином, в том числе по теме поддержки Украины. По мнению экспертов, учитывая невозможность согласовать с конгрессом расходы на Киев, американские власти пытаются «скинуть эту обузу» на своих европейских партнёров.

У Вашингтона нет бесконечного источника денег, откуда можно было бы финансировать Украину без согласования запросов в конгрессе, заявил в интервью CNBC госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Послушайте, нет какого-то волшебного горшочка с деньгами. Если мы этих денег не получим, это серьёзная проблема. Это серьёзная проблема для Украины. Думаю, это проблема для нас и нашего лидерства в мире», — утверждает Блинкен.

При этом он напомнил, что «большую часть поддержки Украине сейчас направляют союзники и партнёры по всему миру», назвав вопрос поддержки Киева «общим делом».

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Он также повторил ставший уже традиционным в США тезис о «российской угрозе» в контексте выделения помощи Киеву.

«Если потеряем бдительность и бросим всё, что мы делаем для Украины, это откроет ящик Пандоры. На Украине он (президент России Владимир Путин. — RT) не остановится, и для себя выводы сделают другие, другие потенциальные агрессоры в других частях мира», — заявил Блинкен.

В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил журналистам, что США не готовят новые поставки оружия Украине ввиду отсутствия бюджетных средств на такие цели. По его словам, именно поэтому «так важно получить дополнительное финансирование» в сфере национальной безопасности для Киева, чтобы продолжить оказывать ему поддержку.

Как сообщают СМИ со ссылкой на свои источники, переговоры между республиканцами в конгрессе и администрацией президента США Джо Байдена по выделению нового транша для Украины пока не принесли результатов. Ранее Байден призвал конгресс одобрить экстренный финансовый запрос, включающий $61,4 млрд на нужды Киева.

«Украинская тема стала крайне токсичной»

Как отметил профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев, несмотря на попытки Байдена одобрить финансирование для Киева, в конгрессе всё больше законодателей смотрят на это не столь оптимистично.

«Если раньше Киев получал практически всё, что только можно было, за крайне редким исключением, то теперь мы видим, что финансировать Киев в том же формате, что и раньше, — в формате открытого счёта — у Вашингтона не получается», — сказал Евстафьев в разговоре с RT.

Заседание конгресса США

Gettyimages.ru

© Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc

По его мнению, основной причиной изменения отношения к поставкам среди членов конгресса стала высокая коррумпированность киевского режима.

«Да и для самого Белого дома украинская тема стала крайне токсичной с точки зрения внутренней политики в США», — сказал аналитик.

Судя по опросам общественного мнения в Соединённых Штатах, многие избиратели колеблющихся штатов считают, что Вашингтон потратил «слишком много» на помощь киевскому режиму, значительная часть респондентов выступает и вовсе за сокращение такой поддержки, напоминают эксперты.

При этом Евстафьев допустил, что Байден мог запросить у конгресса $61,4 млрд, отдавая себе отчёт в том, что такую сумму законодатели вряд ли одобрят в оперативном режиме.

«По всей видимости, такая заминка нужна Вашингтону для оказания ещё большего давления на европейские страны с тем, чтобы они смогли изыскать очень серьёзное финансирование для Киева», — предположил аналитик.

Роль Европы

Стоит отметить, что на фоне сложностей в конгрессе США с принятием решения о выделении денег Украине Вашингтон активизировал диалог, в частности, с Берлином относительно помощи киевскому режиму. 16 января пресс-служба Госдепартамента США сообщила, что в Давосе прошла встреча глав внешнеполитических ведомств Соединённых Штатов и Германии — госсекретаря Энтони Блинкена и главы МИД ФРГ Анналены Бербок, во время которой Блинкен поблагодарил Берлин за «постоянную поддержку» Киева. Кроме того, в тот же день президент США Джо Байден провёл телефонные переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, во время которых стороны обсудили, в частности, вопрос поддержки Украины, говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Напомним, США не раз призывали своих союзников взять на себя расходы, связанные с поддержкой киевского режима. По данным агентства Reuters, ещё весной 2023 года американская администрация обратилась к Евросоюзу с просьбой «быстро обеспечить» долгосрочную помощь для Украины в размере €50 млрд в качестве способа оказать внутреннее давление на конгресс США, «чтобы они сделали нечто аналогичное». Об этом в середине декабря 2023 года рассказал журналистам еврокомиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан.

Однако обеспечить быстрое принятие такого пакета помощи Украине у ЕС не получилось — вопрос до сих пор не решён. Против пересмотра бюджета европейского объединения ради нужд Киева выступили, в частности, Словакия и Венгрия. Будапешт, наложивший в середине декабря вето на пакет помощи Украине в размере €50 млрд, продолжает стоять на своей позиции. Причём с Венгрией теперь солидарна и Словакия. 16 января на пресс-конференции со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что, если ЕС выделит €50 млрд Киеву, это приведёт к увеличению числа жертв в ходе конфликта, но не улучшит ситуацию для украинского режима.

Поставка вооружения

AP

© Roland Balik/U.S. Air Force

«Через три года также мы будем здесь стоять, и мы будем констатировать, что пропали €50 млрд (предлагаемых в ЕС для выделения помощи Украине. — RT) и что с каждой стороны (конфликта. — RT) на 100 тыс. мёртвых солдат стало больше… Россияне будут и далее контролировать Донецк и Луганск, не сдвинутся, конечно, из Крыма. Будет улучшаться позиция России для переговоров (о мирном урегулировании конфликта. — RT)», — приводит слова Фицо ТАСС.

«Пытаются скинуть обузу»

Как заявил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов, учитывая, что в Вашингтоне республиканцы и демократы не могут договориться по вопросу финансирования Украины, США «откровенно пытаются скинуть эту обузу на своих европейских партнёров».

«Но поскольку на уровне ЕС возникли сложности с утверждением финансовой поддержки Киева, Вашингтон делает ставку, судя по всему, на Германию, которая и до этого по объёмам выделенной Украине помощи с момента начала специальной военной операции занимала второе место после США. В Вашингтоне решили и дальше доить Берлин, который уже пообещал выделить военную помощь ВСУ более чем на €7 млрд», — сказал аналитик в комментарии RT.

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Однако такого рода шаги по поддержке киевского режима пагубно скажутся на немецкой экономике, которая «уже и так переживает серьёзный кризис», заметил Семибратов.

«Это наверняка вызовет новые протесты среди немецкого населения. Выйти на улицы могут уже не только фермеры, но и специалисты из ряда других областей. Как показывают события последних недель, в Германии есть протестный потенциал, и Шольцу надо обращать на это внимание. Но вместо этого он сконцентрировался на том, чтобы выполнить распоряжения из Вашингтона по поддержке Украины», — отметил эксперт.

Схожего мнения придерживается и Дмитрий Евстафьев. По его словам, нынешнее руководство Германии демонстрирует, что оно готово поддерживать Украину, игнорируя общественное мнение, а также экономическую и политическую ситуацию в стране.

«Дополнительное втягивание ФРГ в украинский конфликт может на данном этапе спровоцировать очень серьёзный обвал германской политики. Потому что ситуация действительно развивается сильно быстрее, чем кто-то мог себе представить», — считает аналитик.

При этом в ЕС всё ещё не могут сформировать схему выделения наднационального финансирования, констатировал Евстафьев.

«Одобрение новых траншей становится всё более проблематичным, и дело тут не только в Венгрии и Словакии: против новых отчислений стали выступать и некоторые другие страны, например Нидерланды», — напомнил аналитик.

Однако, по его мнению, в конечном итоге под давлением США в Евросоюзе всё же придут «к какому-то консенсусу».

«Потому что руководство ЕС — это вассал США. Источник политической власти Евросоюза — бюрократия Брюсселя — не может отказаться от своей роли в антироссийских действиях и в конфликте на Украине. И Вашингтон готов сильнее надавить на руководство ЕС, чтобы Брюссель поспособствовал более оперативному выделению помощи киевскому режиму на уровне союза», — заключил Евстафьев.