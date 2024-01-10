«Игра на публику»: как в конгрессе США развивается ситуация вокруг вопроса выделения помощи Украине

В сенате США считают, что Украине должна быть оказана «критически важная» поддержка с целью помочь киевскому режиму «победить Путина». По словам лидера демократического большинства в верхней палате конгресса Чака Шумера, это вопрос государственной важности, как и другая задача — решение проблемы южной границы. Впрочем, по мнению аналитиков, переговорный процесс демократов и республиканцев продлится как минимум до конца января. При этом эксперты убеждены, что заявление о прогрессе в переговорах — всего лишь «игра на публику».

В американском сенате законодатели работают над тем, чтобы Украине была оказана «критически важная» поддержка с целью помочь Киеву «победить Путина», заявил лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер.

«Сенаторы работают над финализацией (законопроекта о выделении. — RT) чрезвычайного дополнительного финансирования в сфере национальной безопасности. Это вопрос государственной важности — оказать критически важную (финансовую. — RT) поддержку, чтобы помочь Украине победить Путина, содействовать Израилю в борьбе с ХАМАС, предоставить помощь невинным мирным жителям сектора Газа, а также решить проблему нашей южной границы», — написал Шумер на своей странице в Facebook*.

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Как сообщила ранее газета The Telegraph, республиканцы в палате представителей, по всей видимости, «отвергают любой компромисс, достигнутый с Белым домом более умеренными республиканцами в сенате» по вопросу финансирования Украины, требуя взамен от Байдена принять «вызывающий споры» законопроект, который предусматривает возведение стены на границе с Мексикой протяжённостью порядка 1500 км и значительное увеличение количества условий для одобрения ходатайства о предоставлении убежища.

Вместе с тем опрос, который был проведён для The Telegraph среди американских респондентов в колеблющихся штатах, показал, что многие из них устали от военной поддержки Украины. 32% избирателей в Аризоне, Флориде, Джорджии, Мичигане и Северной Каролине считают, что «Америка потратила «слишком много» на поддержку Украины». В Пенсильвании такого же мнения придерживаются 33% опрошенных. Мало того, от 30 до 37% опрошенных считают, что помощь Киеву следует сократить, констатирует The Telegraph.

При этом, отвечая на вопрос о том, какая страна представляет наибольшую угрозу для Соединённых Штатов, «25 или менее процентов» участников социологического исследования во всех шести штатах назвали Россию.

За рамками украинского конфликта

Напомним, в начале декабря 2023 года Джо Байден пытался убедить конгрессменов в необходимости одобрить экстренный финансовый запрос, включающий $61,4 млрд на нужды Киева и $14,3 млрд на помощь Тель-Авиву. По его словам, это необходимо сделать, поскольку, если Путин «возьмёт Украину, он на этом не остановится» и якобы обязательно нападёт на одну из стран НАТО.

«Тогда возникнет ситуация, к которой мы не стремимся и которой на сегодняшний день нет: американские войска будут биться с российскими… если он (Путин. — RT) двинется в другие части НАТО», — сказал Байден.

Слова главы Белого дома прокомментировал в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что власти США занимаются «абсолютно неприкрытой демонизацией» России, чтобы «обработать своих конгрессменов и сенаторов», а также продолжать «палить деньги» американских налогоплательщиков «в топке украинской войны».

Позднее, 27 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в эфире радио «Комсомольская правда», что США сделают всё, чтобы в 2024 году тема поддержки Украины сохранялась. По её словам, в ход пойдут «любые методы» и будет большое и «бесконечное» информационно-политическое шоу.

Поставки вооружения Украине

© AP Photo/Alex Brandon

29 декабря Белый дом опубликовал заявление Байдена о том, что ставки в украинском конфликте выходят «далеко за пределы» самой Украины и затрагивают весь альянс НАТО. И если конгресс не примет срочных мер в 2024 году, американские власти не смогут больше передавать оружие и системы ПВО, необходимые Киеву. В связи с этим Байден призвал конгрессменов ускорить работу и «действовать незамедлительно».

«Заняли жёсткую позицию»

Впрочем, по мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, переговоры относительно помощи Украине и миграционного кризиса будут длиться в американском конгрессе как минимум до конца января.

«Республиканцы заняли жёсткую позицию в отношении южной границы США, которая существовала в годы правления 45-го президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, включая строительство заграждений, жёсткий контроль над иммигрантами и их депортацию. В свою очередь, более сговорчивые представители Республиканской партии и демократы стали заявлять, что можно найти возможности для компромисса. Речь может идти об избирательном контроле, но разногласия по этому треку по-прежнему остаются», — пояснил Васильев в разговоре с RT.

В то же время попытка Белого дома запугать законодателей от Республиканской партии антироссийскими нарративами не увенчалась успехом, полагает аналитик.

«У демократов не получается и не получится протолкнуть пакет помощи Украине с помощью страшилок о якобы возможных агрессивных действиях России. Все разговоры о том, что стороны в конгрессе близки к достижению договорённости и что прогресс есть, — скорее игра на публику. Не помогает стратегия запугивания и с рядовыми американцами, о чём свидетельствуют опросы», — сказал Васильев.

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По его мнению, ввиду приближающихся президентских выборов 2024 года и республиканцы, и демократы в конгрессе будут обращать больше внимания на мнение американских избирателей по теме пролонгации помощи Украине.

«И тот факт, что всё больше жителей США не желают, чтобы Вашингтон в том же объёме поддерживал Киев, может стать одним из факторов реального снижения объёмов помощи Украине. Ведь многие избиратели считают главной проблемой США не украинской кейс, а миграционный кризис на американо-мексиканской границе», — подчеркнул эксперт.

Тем не менее, аналитик уверен, что деньги Киеву будут выделены, но в сокращённом объёме.

«Это точно будет помощь на сумму, намного меньшую запрашиваемых $60 млрд Байденом, призванная, как считают в Вашингтоне, предотвратить военную катастрофу у ВСУ. Но таких расходов явно будет недостаточно, для того чтобы обеспечить наступление украинских вооружённых сил или чтобы инициатива на поле боя перешла на сторону Украины», — считает Васильев.

Схожего мнения придерживается и заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк. По его словам, те незначительные объёмы помощи, которые США предоставят Украине, когда конгрессмены придут к компромиссу, не повлияют на ситуацию на поле боя.

«Безусловно, речь будет идти не о тех объёмах, которые озвучивались в прошлом году Байденом. Республиканцам же выгодно затягивать одобрение помощи Киеву, чтобы в обмен на уступки по этому вопросу добиться ужесточения контроля на южной границе. И тогда демократы окажутся в слабой позиции: они если не предают, то разменивают свой традиционный электорат из числа бывших мигрантов, у которых остаются родственники в Мексике и которые надеются перебраться в США, и это очень серьёзный имиджевый удар по Демпартии», — пояснил эксперт в комментарии RT.

При этом, как отметил Данюк, общество в США всё больше устаёт от украинского направления во внешней политике Вашингтона, и многие задаются вопросом, куда делись выделенные ранее миллиарды долларов при отсутствии значимых результатов на поле боя у ВСУ.

«Это играет на руку республиканцам. И в условиях, когда среди рядовых американцев зреет всё большее недовольство политикой, которую проводит Байден в отношении Украины, слова Шумера о якобы прогрессе переговоров по вопросу выделения помощи Киеву призваны подбодрить киевский режим, который по факту оказался без поддержки своего главного спонсора», — сказал аналитик.

Заседание конгресса США

© Alex Wong/Getty Images

В свою очередь, руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк отметил в комментарии RT, что у населения Соединённых Штатов действительно пропадает энтузиазм относительно конфликта на Украине.

«В Америке не любят неудачников, там ценят тех, кто добивается успеха. Поэтому у многих американцев возникает вопрос относительно выделения средств на нужды ВСУ, которые не одержали никаких великих побед. Ситуация усугубляется ещё и наличием серьёзных внутренних проблем в самих США, включая небывалый миграционный кризис, проблемы в сфере здравоохранения и сложности, возникающие по многим другим направлениям», — заключил эксперт.

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