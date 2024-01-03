«Прагматичный подход»: почему в Париже заявили о планах отказаться от «безвозмездных поставок» оружия Киеву

Французские власти намерены сосредоточиться на производстве оружия на Украине, а не действовать исключительно за счёт безвозмездных поставок и закупок, сообщил посол Франции в этой стране Гаэль Весьер. Дипломат добавил, что это видение находит политическую поддержку в республике. Кроме того, Весьер считает, что в 2024 году Украина всё больше сможет «полагаться на собственные ресурсы», производимые на её территории. Ранее в Париже заявили, что планируют отказаться от передачи Киеву оружия из своих арсеналов и рассчитывают заставить Украину покупать новые вооружения у французских предприятий за счёт средств специального фонда. Впрочем, аналитики называют планы Франции по локализации выпуска вооружений на Украине утопичными, поскольку для реализации таких проектов нет ни подходящих условий, ни квалифицированных кадров.

Париж намерен сосредоточиться на производстве оружия на украинской территории, а не действовать «исключительно за счёт безвозмездных поставок и закупок». Об этом сообщил посол республики на Украине Гаэль Весьер в интервью телеканалу France Info.

«Поддержка Франции (киевского режима. — RT) в вопросах поставки военного оборудования, конечно же, продолжается. Постепенно она будет менять свой характер, поскольку цель заключается в том, чтобы производить больше оружия на Украине, а не действовать исключительно за счёт безвозмездных поставок и закупок. Но, естественно, для перехода от одной стратегии к другой потребуется некоторое время», — заявил Весьер.

По его словам, «это видение находит политическую поддержку», в частности со стороны министра иностранных дел Франции Катрин Колонны, которая «регулярно посещает Украину» и в ближайшее время намерена в очередной раз прибыть с визитом в Киев.

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Кроме того, Весьер назвал 2024-й «важным годом», когда Украина всё больше сможет «полагаться на собственные ресурсы, производимые на её собственной территории».

«Именно это изменение имеет большое значение и делает этот год таким стратегически важным», — сказал французский дипломат.

При этом Весьер, отвечая на вопрос об опасениях украинской стороны относительно возможного ослабления западной поддержки, констатировал, что такие настроения могут быть связаны, в частности, с трудностями «при принятии определённых пакетов помощи» в ЕС. Он также выразил надежду, что Брюсселю удастся «выйти из этой фазы».

Ранее министр вооружённых сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что Париж намерен прекратить передачу оружия Киеву из своих арсеналов и заставить его покупать «новые гаубицы за счёт средств из специального фонда» у французских предприятий.

Как указал впоследствии президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 5, в Париже «чувствуют», что некоторые европейские страны «начинают испытывать сомнения» относительно дальнейшей судьбы Украины, «как и американцы».

Президент Франции Эммануэль Макрон

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© Omar Havana

Геополитический контекст

Стоит отметить, что 2 января экс-посол США при НАТО и глава Чикагского совета по глобальным делам Иво Даалдер допустил, что конфликт «может быть проигран» Киевом в первой половине 2024 года. В своей статье для европейского издания газеты Politico Даалдер связал такую возможность с тем, что сопротивление идее пролонгировать военную поддержку Украины среди республиканцев в конгрессе США усилится и может привести «к прекращению помощи» киевскому режиму. При этом он напомнил, что Европа не только не сравнится с Соединёнными Штатами по объёмам военной поддержки Киева, но и не имеет запасов и производственных мощностей, чтобы восполнить любой образовавшийся дефицит поставок со стороны США.

В свою очередь, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в интервью национальному гостелерадио LRT заявила, что результат, на который Запад рассчитывал на Украине, не достигнут. По её словам, эту ситуацию следует учитывать при дальнейшем планировании: «Сценарий не будет таким, каким он представлялся с началом наступательных действий Украины».

Площадь Независимости в Киеве

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При этом, как считает экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, Запад поменял свою позицию по Украине и больше не ожидает победы Киева, развернувшись на 180 градусов в данном вопросе. В частности, крупнейшие западные СМИ «почти в унисон» размышляют о том, что произойдёт, если Россия победит в украинском конфликте, подчеркнула она.

«Начинают экономить»

Между тем эксперты считают, что планы Франции организовать производство вооружений на Украине в текущей ситуации выглядят довольно утопично.

«Нечто подобное в прошлом году мы слышали и со стороны других стран. Но фактически любое предприятие, которое производит вооружения на территории Украины, является законной целью для ВС РФ. В контексте ударов по украинским военным производствам строительство такого рода предприятий на территории Украины просто нецелесообразно», — заявил в разговоре с RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов.

Напомним, что, помимо Франции, о конкретных планах по организации производства вооружений на территории Украины говорили и в Германии. Как отметил в беседе с изданием WirtschaftsWoche глава немецкого оружейного концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер, его компания намерена начать производство БТР Fuchs в течение шести-семи месяцев, а БМП Lynx — в течение 12—13 месяцев. Ранее он также сообщал, что на украинской территории Rheinmetall хочет выпускать до 400 новейших танков Panther («Пантера») в год, а также другой военный транспорт, боеприпасы и системы противовоздушной обороны.

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Что же касается Франции, то, по словам Семибратова, цель её властей — добиться того, чтобы деньги на помощь ВСУ «не уходили из французской экономики».

«Они готовы будут оказывать помощь Киеву в производстве необходимых вооружений. Не исключено, что нечто подобное мы услышим ещё не от одной европейской страны», — говорит аналитик.

Впрочем, эксперты сходятся во мнении, что, даже если Франции удастся помочь Киеву в какой-либо форме наладить производство западного оружия на Украине, вряд ли речь может идти о чём-то вроде артиллерийских установок, поскольку это технически сложные изделия, которые в текущей ситуации практически невозможно производить на Украине.

«Французы могут попытаться помочь с производством, например, беспилотников, стрелкового оружия, боеприпасов», — пояснил Семибратов.

Со своей стороны старший научный сотрудник Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александр Камкин считает, что таким образом Париж хочет усилить поддержку французских производителей оружия.

«Речь идёт о прагматичном подходе к помощи Киеву, уровень которой заметно снижается на Западе. Все начинают экономить деньги. Ни в США, ни в Германии, ни на уровне ЕС не могут договориться о финансировании украинской кампании. И, думаю, речь в дальнейшем пойдёт о сокращении объёмов помощи, о более жёстком контроле такого экспорта. Запад подталкивает Киев к тому, чтобы уйти в глухую оборону для продления агонии киевского режима», — сказал Камкин в комментарии RT.

В свою очередь, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов отметил в беседе с RT, что смена Францией концепции оказания помощи киевскому режиму, по сути, означает «ослабление его поддержки».

«К этому Париж подтолкнули неудачи украинской армии, полный провал контрнаступления ВСУ, а также недовольство части французского общества тем, что на Киев расходуются огромные средства. Рейтинги того же Макрона уже демонстрировали рекордное падение. Именно поэтому сейчас Париж стремится сделать помощь Украине менее обременительной для собственного бюджета. И в эту стратегию отлично вписываются обещания по налаживанию производства западной техники на Украине», — рассуждает эксперт.

Французская РСЗО LRU M270

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Однако этот план вряд ли осуществим, считает Шаповалов. Среди причин этого, кроме возможных ударов российской армии по таким объектам, он выделяет коррупционную составляющую и демографический кризис.