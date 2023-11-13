Лекорню: Франция намерена перестать передавать Украине оружие из своих арсеналов

Французские власти намерены перестать передавать Украине оружие из своих арсеналов и заставить Киев новые вооружения, заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

«Сейчас мы ведём переговоры с украинскими коллегами, чтобы заставить Украину покупать новые гаубицы за счёт средств из специального фонда, и чтобы французским военным больше не пришлось передавать орудия из своих арсеналов», — приводит ТАСС слова Лекорню в эфире телеканала LCI.

Он напомнил, что согласно докладу парламента размер военной помощи Франции Украине достигает €3 млрд.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Франция должна выйти из ЕС и уступить своё место Украине.