Макрон признал: в США и Европе сомневаются в отношении будущего Украины
«Мы чувствуем, что некоторые европейские страны начинают испытывать сомнения, как и американцы», — цитирует его ТАСС.
Макрон подчеркнул, что Европе повезло с действующей администрацией США.
По словам французского лидера, на Украине решают вопрос о «способности Европы жить в мире».
Ранее сообщалось, что Евросоюз безвозмездно предоставил украинскому Минфину грант на сумму €150 млн на восстановление критически важных объектов страны.
До этого Украина получила от Международного валютного фонда третий транш почти на $900 млн.