Макрон признал: в США и Европе сомневаются в отношении будущего Украины

В ряде стран Европы и в США есть сомнения о дальнейшей судьбе Украины, но Франция считает важным не допустить победы России, заявил французский президент Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 5.

«Мы чувствуем, что некоторые европейские страны начинают испытывать сомнения, как и американцы», — цитирует его ТАСС.

Макрон подчеркнул, что Европе повезло с действующей администрацией США.

По словам французского лидера, на Украине решают вопрос о «способности Европы жить в мире».

Ранее сообщалось, что Евросоюз безвозмездно предоставил украинскому Минфину грант на сумму €150 млн на восстановление критически важных объектов страны.

До этого Украина получила от Международного валютного фонда третий транш почти на $900 млн.