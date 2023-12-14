RT в Telegram
Подпишись

Украина получила от МВФ третий транш почти на $900 млн

Короткая ссылка
В Минфине Украины заявили, что в четверг, 14 декабря, страна получила от Международного валютного фонда (МВФ) третий транш почти на $900 млн.
Украина получила от МВФ третий транш почти на $900 млн
  • Gettyimages.ru
  • © krblokhin

Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня, 14 декабря, Украина получила третий транш финансирования на сумму около $900 млн от МВФ в рамках программы механизма расширенного финансирования», — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что данные средства — результат успешного второго пересмотра программы исполнительным советом фонда. Таким образом, Украина привлекла уже около $4,5 млрд из предусмотренных $15,6 млрд.

Ранее сообщалось, что МВФ разработал три сценария для Украины, «негативный» план предусматривает продолжение боевых действий в стране до конца 2025 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить