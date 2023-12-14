Украина получила от МВФ третий транш почти на $900 млн

В Минфине Украины заявили, что в четверг, 14 декабря, страна получила от Международного валютного фонда (МВФ) третий транш почти на $900 млн.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня, 14 декабря, Украина получила третий транш финансирования на сумму около $900 млн от МВФ в рамках программы механизма расширенного финансирования», — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что данные средства — результат успешного второго пересмотра программы исполнительным советом фонда. Таким образом, Украина привлекла уже около $4,5 млрд из предусмотренных $15,6 млрд.

Ранее сообщалось, что МВФ разработал три сценария для Украины, «негативный» план предусматривает продолжение боевых действий в стране до конца 2025 года.