МВФ заложил в негативный прогноз по Украине конец конфликта к концу 2025 года

Международный валютный фонд разработал три сценария для Украины, «негативный» план предусматривает продолжение боевых действий в стране до донца 2025 года.

«Негативный сценарий, предполагающий более длительный и интенсивный [конфликт], сохраняет предположение о прекращении [боевых действий] к концу 2025 года», — цитирует документ РБК.

При таком сценарии ВВП Украины в 2024 году снизится на 5%, а в 2025-м не ожидается ни роста, ни падения.

При этом базовый макроэкономический прогноз предполагает окончание боевых действий в конце 2024 года.

В позитивном сценарии не уточняется срок окончания боёв на Украине.

28 ноября в Министерстве финансов Украины заявили, что государственный и гарантированный государством долг страны достиг нового исторического рекорда — $136,35 млрд.