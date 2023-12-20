Евросоюз направил Украине грант в размере €150 млн на безвозмездной основе
- AP
Глава ведомства Сергей Марченко сообщил, что средства намерены потратить на восстановление транспортной и социальной инфраструктуры, коммунальных объектов и жилых помещений.
Кроме того, Киев получит второй транш в размере €100 млн в начале следующего года, который планируется потратить на поддержку сельского хозяйства, в том числе малых фермерских хозяйств.
Ранее сообщалось, что Украина получила от Международного валютного фонда третий транш почти на $900 млн.