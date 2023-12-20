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Евросоюз направил Украине грант в размере €150 млн на безвозмездной основе

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Евросоюз безвозмездно предоставил украинскому Минфину грант на сумму €150 млн на восстановление критически важных объектов страны. Об этом говорится в заявлении украинского Минфина.
Евросоюз направил Украине грант в размере €150 млн на безвозмездной основе
  • AP

Глава ведомства Сергей Марченко сообщил, что средства намерены потратить на восстановление транспортной и социальной инфраструктуры, коммунальных объектов и жилых помещений.

Кроме того, Киев получит второй транш в размере €100 млн в начале следующего года, который планируется потратить на поддержку сельского хозяйства, в том числе малых фермерских хозяйств.

Ранее сообщалось, что Украина получила от Международного валютного фонда третий транш почти на $900 млн.

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