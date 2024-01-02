RT в Telegram
Подпишись

Кнайсль: Запад изменил свою позицию и больше не ожидает победы Украины

Короткая ссылка
Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Запад поменял свою позицию по Украине и больше не ожидает победы Киева.
Кнайсль: Запад изменил свою позицию и больше не ожидает победы Украины
  • Gettyimages.ru

Соответствующее заявление Кнайсль сделала в ходе интервью журналисту Флавио фон Вицлебену.

По её словам, Запад развернулся на 180 градусов в данном вопросе.

Кнайсль напомнила, что год назад на Западе утверждали, что российские войска якобы находятся «на грани краха» и прогнозировали «те или иные изменения».

Экс-глава австрийского МИД добавила, что теперь заголовки крупнейших западных СМИ «почти в унисон задаются вопросом» о том, что произойдёт, если Россия победит в конфликте.

Кнайсль отметила, что контрнаступление Киева провалилось, а Россия пошла в наступление.

Ранее Владимир Зеленский в интервью The Economist связал провал контрнаступления украинской армии с утечкой информации.

По данным The Economist, Зеленский демонстрировал раздражённость и злость во время своего интервью и барабанил по столу пальцами. 

Кроме того, Зеленский заявил, что украинцы занялись внутренней политикой в ущерб контрнаступлению.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить