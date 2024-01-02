Кнайсль: Запад изменил свою позицию и больше не ожидает победы Украины
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Соответствующее заявление Кнайсль сделала в ходе интервью журналисту Флавио фон Вицлебену.
По её словам, Запад развернулся на 180 градусов в данном вопросе.
Кнайсль напомнила, что год назад на Западе утверждали, что российские войска якобы находятся «на грани краха» и прогнозировали «те или иные изменения».
Экс-глава австрийского МИД добавила, что теперь заголовки крупнейших западных СМИ «почти в унисон задаются вопросом» о том, что произойдёт, если Россия победит в конфликте.
Кнайсль отметила, что контрнаступление Киева провалилось, а Россия пошла в наступление.
Ранее Владимир Зеленский в интервью The Economist связал провал контрнаступления украинской армии с утечкой информации.
По данным The Economist, Зеленский демонстрировал раздражённость и злость во время своего интервью и барабанил по столу пальцами.
Кроме того, Зеленский заявил, что украинцы занялись внутренней политикой в ущерб контрнаступлению.