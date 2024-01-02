Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Запад поменял свою позицию по Украине и больше не ожидает победы Киева.

Соответствующее заявление Кнайсль сделала в ходе интервью журналисту Флавио фон Вицлебену.

По её словам, Запад развернулся на 180 градусов в данном вопросе.

Кнайсль напомнила, что год назад на Западе утверждали, что российские войска якобы находятся «на грани краха» и прогнозировали «те или иные изменения».

Экс-глава австрийского МИД добавила, что теперь заголовки крупнейших западных СМИ «почти в унисон задаются вопросом» о том, что произойдёт, если Россия победит в конфликте.

Кнайсль отметила, что контрнаступление Киева провалилось, а Россия пошла в наступление.

Ранее Владимир Зеленский в интервью The Economist связал провал контрнаступления украинской армии с утечкой информации.

По данным The Economist, Зеленский демонстрировал раздражённость и злость во время своего интервью и барабанил по столу пальцами.

Кроме того, Зеленский заявил, что украинцы занялись внутренней политикой в ущерб контрнаступлению.