Зеленский: украинцы занялись внутренней политикой в ущерб контрнаступлению
Также, по его словам, проведение выборов в стране заставит забыть о контрнаступлении ВСУ.
Зеленский отметил, что если страна продолжит концентрироваться на внутренней политике, то на Украине нужно будет объявить выборы.
«Меняйте закон, конституцию. Но забудьте о контрнаступательных действиях», — сказал Зеленский.
Ранее Зеленский в новогоднем обращении поставил украинцев перед выбором.
Также он заявил, что ему представили план боевых действий на 2024 год.
Кроме того, в FT отметили, что слова главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике на фронте разозлили Зеленского.