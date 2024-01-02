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Зеленский: украинцы занялись внутренней политикой в ущерб контрнаступлению

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Владимир Зеленский заявил в интервью изданию The Economist, что украинцы сейчас концентрируются на внутренних проблемах в ущерб военным действиям.

Также, по его словам, проведение выборов в стране заставит забыть о контрнаступлении ВСУ.

Зеленский отметил, что если страна продолжит концентрироваться на внутренней политике, то на Украине нужно будет объявить выборы.

«Меняйте закон, конституцию. Но забудьте о контрнаступательных действиях», — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский в новогоднем обращении поставил украинцев перед выбором.

Также он заявил, что ему представили план боевых действий на 2024 год.

Кроме того, в FT отметили, что слова главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике на фронте разозлили Зеленского.

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