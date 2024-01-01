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Зеленский в новогоднем обращении поставил украинцев перед выбором

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Владимир Зеленский в ходе новогоднего обращения заявил, что каждый гражданин Украины должен сделать выбор между статусом беженца и исполнением своего долга перед государством.

Его видеообращение опубликовано на странице его администрации в YouTube.

По словам Зеленского, однажды каждому украинцу придётся поставить задать себе вопрос: «Кем я хочу быть? Жертвой или победителем? Беженцем или гражданином?»

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил по итогам 2023 года, что у Зеленского отсутствует воля к миру.

Подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что киевский режим попал в ловушку из-за нового законопроекта по ужесточению мобилизационных мероприятий на Украине.

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