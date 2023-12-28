Лавров: у режима Зеленского нет воли к миру

Глава МИД России Сергей Лавров заявил в эксклюзивном интервью ТАСС по итогам 2023 года, что у Владимира Зеленского отсутствует воля к миру.

По его словам, режим Зеленского мыслит «категориями войны» и прибегает к весьма агрессивной риторике.

Кроме того, по словам дипломата, на Украине продолжает действовать установленный Зеленским 30 сентября 2022 года запрет на ведение переговоров с руководством России.

«Ни о каком прекращении боевых действий не ведётся и речи... Выводы делайте сами», — сказал Лавров.

Ранее Лавров прокомментировал утечки о планах Запада заморозить конфликт на Украине.

Также, по его словам, конфликт властей и армии на Украине — дело Киева и забота Запада.