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Лавров прокомментировал утечки о планах Запада заморозить конфликт на Украине

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Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал утечки о том, что западные страны планируют заморозить конфликт на Украине и представить Киев якобы победителем.

Он отметил, что Россия знает о способностях Запада, прежде всего Вашингтона, объявлять о «победах».

«Знаем, как они «побеждали» и во Вьетнаме, и в Афганистане, и в Ираке», — сказал Лавров.

Также министр добавил, что ни в каких странах, использовавшихся США для продвижения американских интересов далеко от своих берегов, «не стало лучше».

По его словам, американцам «объявлять «победы» в общем-то не в первой».

Ранее преподаватель стратегического планирования в Школе военных исследований армии США Мэттью Шмидт заявил CNN, что конфликт на Украине, вероятнее всего, завершится заморозкой боевых действий.

18 декабря Лавров заявил, что сейчас есть все основания полагать, что на Украине в боевых действиях принимают участие кадровые военные НАТО.

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