CNN: конфликт на Украине завершится заморозкой боевых действий

Конфликт на Украине, вероятнее всего, завершится заморозкой боевых действий, заявил телеканалу CNN преподаватель стратегического планирования в Школе военных исследований армии США Мэттью Шмидт.

«Наиболее вероятный сценарий — боевые действия могут быть заморожены, а через несколько лет последует политическое урегулирование», — заявил он.

При этом Шмидт не исключил также и абсолютную победу России в конфликте.

Ранее стало известно, что Вооружённым силам Украины пришлось снизить масштаб некоторых военных операций из-за сокращения помощи со стороны стран Запада.

По данным Financial Times со ссылкой на источники, некоторые союзники Киева обсуждают заморозку украинского конфликта.