CNN: конфликт на Украине завершится заморозкой боевых действий
«Наиболее вероятный сценарий — боевые действия могут быть заморожены, а через несколько лет последует политическое урегулирование», — заявил он.
При этом Шмидт не исключил также и абсолютную победу России в конфликте.
Ранее стало известно, что Вооружённым силам Украины пришлось снизить масштаб некоторых военных операций из-за сокращения помощи со стороны стран Запада.
По данным Financial Times со ссылкой на источники, некоторые союзники Киева обсуждают заморозку украинского конфликта.