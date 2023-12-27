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Лавров: конфликт властей и армии на Украине — дело Киева и забота Запада

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Конфликт, разгоревшийся между ветвями власти и армейским командованием на Украине, — внутреннее дело утратившей самостоятельность страны, а также её руководителей на Западе. С таким заявлением выступил 27 декабря глава МИД России Сергей Лавров.

Говоря о ситуации на Украине в ходе пресс-конференции по итогам встречи с индийским коллегой Субраманиамом Джайшанкаром, Лавров назвал происходящее там «разборками» и отметил, что не будет как-либо это комментировать.

«Это внутреннее дело страны, которая утратила свою самостоятельность и управляется извне. Поэтому пусть те, кто ею управляют, заботятся по этому конкретному поводу», — сказал Лавров.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что солдаты ВСУ отказываются выполнять приказы Владимира Зеленского.

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