Лавров: конфликт властей и армии на Украине — дело Киева и забота Запада
Говоря о ситуации на Украине в ходе пресс-конференции по итогам встречи с индийским коллегой Субраманиамом Джайшанкаром, Лавров назвал происходящее там «разборками» и отметил, что не будет как-либо это комментировать.
«Это внутреннее дело страны, которая утратила свою самостоятельность и управляется извне. Поэтому пусть те, кто ею управляют, заботятся по этому конкретному поводу», — сказал Лавров.
Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что солдаты ВСУ отказываются выполнять приказы Владимира Зеленского.