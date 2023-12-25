Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что насильно отправленные в зону конфликта украинские военные отказываются выполнять приказы Владимира Зеленского.

«Появляется всё больше признаков того, что украинские военные настроены против Зеленского и игнорируют его приказы, так что он в настоящей беде», — отметил он в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

По словам Джонсона, в украинской армии не хватает бойцов в связи с высокими потерями среди личного состава. Он считает, что ВСУ не могут набрать достаточное число военных, а среди рекрутированных встречаются инвалиды.

Ранее украинский снайпер Константин Прошинский заявил, что ВСУ в ходе контрнаступления понесли наибольшие потери за всё время конфликта под Артёмовском.