RT в Telegram
Подпишись

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: солдаты ВСУ отказываются выполнять приказы Зеленского

Короткая ссылка
Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что насильно отправленные в зону конфликта украинские военные отказываются выполнять приказы Владимира Зеленского.
Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: солдаты ВСУ отказываются выполнять приказы Зеленского
  • globallookpress.com
  • © Pool /Ukrainian Presidentia

«Появляется всё больше признаков того, что украинские военные настроены против Зеленского и игнорируют его приказы, так что он в настоящей беде», — отметил он в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

По словам Джонсона, в украинской армии не хватает бойцов в связи с высокими потерями среди личного состава. Он считает, что ВСУ не могут набрать достаточное число военных, а среди рекрутированных встречаются инвалиды.

Ранее украинский снайпер Константин Прошинский заявил, что ВСУ в ходе контрнаступления понесли наибольшие потери за всё время конфликта под Артёмовском.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить