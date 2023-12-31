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Депутат Дубинский: киевские власти попали в ловушку из-за плана по мобилизации

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Киевский режим попал в ловушку из-за нового законопроекта по ужесточению мобилизационных мероприятий на Украине. Об этом заявил подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Власти попали в ловушку, которую пытались поставить Залужному, переведя на него ответственность за мобилизацию», — написал он в Telegram.

Дубинский подчеркнул, что законопроект вызвал бурную критику в отношении украинских властей и военного руководства.

Депутат отметил, что люди на Украине не готовы воевать, поэтому на это не будет выделяться западное финансирование.

Ранее Дубинский заявил, что украинские власти решили активизировать шаги по ужесточению мобилизации ради получения западной помощи.

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