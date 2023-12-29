Депутат Рады Дубинский: Киев пошёл на новую мобилизацию ради западной помощи

Украинские власти решили активизировать шаги по ужесточению мобилизации ради получения западной помощи.

Такое мнение в своём Telegram-канале высказал подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Он отметил, что новый законопроект о мобилизации не является инициативой украинских властей.

Кроме того, он обратил внимание, что голосование по проекту запланировано «как раз под саммит ЕС и под решение конгресса США».

Ранее омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец сообщил о компромиссе с Минобороны по законопроекту о мобилизации.

Также сообщалось, что на Украине за 2023 год задержали 11 тыс. мужчин, пытавшихся сбежать из страны.