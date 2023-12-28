Омбудсмен Украины сообщил о компромиссе с МО по законопроекту о мобилизации

Новый законопроект о мобилизации на Украине намерены скорректировать для обеспечения прав граждан. О достигнутом с Министерством обороны Украины компромиссе по этому вопросу рассказал уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Накануне омбудсмен выступил с заявлением, согласно которому новый закон о мобилизации противоречит Конституции. В частности, он заявил об ограничении некоторых прав граждан. Комментируя эту ситуацию 28 декабря, Лубинец признал, что это допустимо в условиях военного положения.

«С другой стороны, в законопроекте не могут прямо быть нарушены права, которые обозначены базовыми нормами Конституции», — сказал он на видео, кадры которого опубликованы в Telegram-канале украинского издания «СТРАНА.ua».

Лубинец сообщил, что в среду вечером у него состоялась встреча с представителями военного ведомства, в ходе которой был достигнут компромисс. Новый закон, по его словам, сможет обеспечить проведение мобилизации, не нарушая при этом прав человека.

Ранее глава Нацполиции Украины Иван Выговский обрушился с критикой на идею о вручении повесток полицейскими.