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Омбудсмен Рады Лубинец: новый закон о мобилизации противоречит Конституции

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Новый законопроект о мобилизации на Украине и военной службе противоречит Конституции — некоторые нормы ограничивают права граждан, заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

«В законопроекте о мобилизации есть нормы, которые противоречат Конституции... Есть норма, прямо разрешающая ограничивать права в условиях военного положения, но эти права не могут быть ограничены бесконечно», — цитирует его украинское агентство УНИАН.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко ранее также заявила, что законопроект о мобилизации на Украине — неконституционный.

По мнению депутата Верховной рады Евгения Шевченко, ВСУ мобилизацией загоняют украинцев, как собак, в угол.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что не знает, откуда взять деньги на мобилизацию полумиллиона человек. Искусственно увеличить такие расходы не получится — средств для этого просто нет, подчеркнул он.

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