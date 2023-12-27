Омбудсмен Рады Лубинец: новый закон о мобилизации противоречит Конституции
«В законопроекте о мобилизации есть нормы, которые противоречат Конституции... Есть норма, прямо разрешающая ограничивать права в условиях военного положения, но эти права не могут быть ограничены бесконечно», — цитирует его украинское агентство УНИАН.
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко ранее также заявила, что законопроект о мобилизации на Украине — неконституционный.
По мнению депутата Верховной рады Евгения Шевченко, ВСУ мобилизацией загоняют украинцев, как собак, в угол.
Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что не знает, откуда взять деньги на мобилизацию полумиллиона человек. Искусственно увеличить такие расходы не получится — средств для этого просто нет, подчеркнул он.