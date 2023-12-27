RT в Telegram
Подпишись

В Минфине Украины не знают, где взять деньги на мобилизацию 500 тысяч человек

Короткая ссылка
Министр финансов Украины Сергей Марченко не знает, откуда взять деньги на мобилизацию полумиллиона человек. Искусственно увеличить такие расходы не получится — средств для этого просто нет, подчеркнул он.
В Минфине Украины не знают, где взять деньги на мобилизацию 500 тысяч человек
  • AP

Министр добавил, что сейчас внутренний потенциал финансирования военных потребностей армии исчерпан. Вместе с этим Марченко не согласился с оценками Владимира Зеленского, по которым мобилизация полумиллиона человек будет стоить полтриллиона гривен, однако он не сказал, сколько будет стоить такая мобилизация.

«Возникают вопросы: какие подразделения мы обеспечиваем, почему, мы финансируем по фактической численности или плановой, они обеспечены всем остальным или эти дополнительные 500 тыс. — это чтобы заместить существующие подразделения или для создания новых? Ответа на эти вопросы у меня нет», — цитирует украинского министра «СТРАНА.ua».

Во время пресс-конференции Зеленский сообщил, что военные попросили о проведении дополнительной мобилизации на Украине, чтобы призвать 500 тыс. человек на фронт. После этого главком ВСУ Валерий Залужный отметил, что командование не делало никаких запросов на мобилизацию 500 тыс. человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить