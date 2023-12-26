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Залужный заявил, что не отправлял Зеленскому запрос на 500 тысяч мобилизованных

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Командование ВСУ не делало никаких запросов на мобилизацию 500 тыс. человек, о которых говорил Владимир Зеленский. Об этом заявил украинский главнокомандующий вооружёнными силами Валерий Залужный.
Залужный заявил, что не отправлял Зеленскому запрос на 500 тысяч мобилизованных
  • globallookpress.com
  • © Eugen Kotenko/Keystone Press Agency

«Военное командование никакого запроса не делало на какие-то там цифры и тому подобное... (Были. — RT) запросы на боеприпасы и на человеческий ресурс», — сказал он журналистам в эфире «Рада», его цитирует «СТРАНА.ua».

Залужный при этом отказался разглашать цифры мобилизационного плана, которые установило командование.

Во время пресс-конференции Зеленский сообщил, что военные попросили о проведении дополнительной мобилизации на Украине, чтобы призвать 500 тыс. человек на фронт.

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