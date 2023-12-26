Залужный заявил, что не отправлял Зеленскому запрос на 500 тысяч мобилизованных
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- © Eugen Kotenko/Keystone Press Agency
«Военное командование никакого запроса не делало на какие-то там цифры и тому подобное... (Были. — RT) запросы на боеприпасы и на человеческий ресурс», — сказал он журналистам в эфире «Рада», его цитирует «СТРАНА.ua».
Залужный при этом отказался разглашать цифры мобилизационного плана, которые установило командование.
Во время пресс-конференции Зеленский сообщил, что военные попросили о проведении дополнительной мобилизации на Украине, чтобы призвать 500 тыс. человек на фронт.