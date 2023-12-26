Тимошенко назвала нынешний вариант закона о мобилизации в ВСУ неконституционным

Депутаты от партии «Батькивщина» не будут голосовать за законопроект о мобилизации на Украине в его нынешнем виде, предупредила глава партии Юлия Тимошенко.

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По её словам, представленный в парламент вариант закона — неконституционный. Тимошенко цитирует «СТРАНА.ua». Главком ВСУ Валерий Залужный ранее поддержал законопроект о мобилизации с рядом оговорок.