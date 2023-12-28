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Глава Нацполиции Украины раскритиковал идею о вручении повесток полицейскими

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Наделение сотрудников полиции полномочиями по вручению повесток призывникам нагрузит и без того загруженный аппарат внутренних дел Украины. Такое мнение высказал глава Национальной полиции страны Иван Выговский.
Глава Нацполиции Украины раскритиковал идею о вручении повесток полицейскими
  • Gettyimages.ru

Говоря о соответствующей инициативе депутатов Верховной рады, он подчеркнул, что у полицейских хватает собственного функционала. По словам Выговского, каждый должен заниматься своей работой.

«Мы и так подхватываем разные моменты. Я считаю, что у нас достаточно работы. Мы и так максимально помогаем в мобилизации, устанавливаем местонахождение уклонистов», — цитирует его украинское издание «СТРАНА.ua».

Ранее сообщалось, что власти Украины намерены ужесточить наказание за нарушение правил мобилизации.

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