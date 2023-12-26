Власти Украины ужесточат наказание за нарушение правил мобилизации

Правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект об ужесточении ответственности за нарушение правил мобилизации.

Инициатором выступил украинский премьер Денис Шмыгаль, законопроект зарегистрирован на сайте Рады.

В том числе предлагается ввести уголовную ответственность за отказ от медобследования, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться в военкомат после объявления мобилизации.

Предполагается увеличение штрафов на Украине за нарушение правил воинского учёта. Штрафы в условиях особого положения могут составлять около $5 тыс.

При этом всех признанных ранее ограниченно годными к военной службе по новому законопроекту обяжут ещё раз пройти медкомиссию.

За неявку в военкомат уклонистов будут вносить в реестр должников, запрещать им выезд за границу и операции с недвижимостью. Также их лишат права управления транспортным средством, запретят распоряжаться средствами и ценностями.

Кроме того, отсрочка по призыву во время мобилизации на Украине не будет касаться инвалидов третьей группы.