RT в Telegram
Подпишись

Власти Украины ужесточат наказание за нарушение правил мобилизации

Короткая ссылка
Правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект об ужесточении ответственности за нарушение правил мобилизации.
Власти Украины ужесточат наказание за нарушение правил мобилизации
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Инициатором выступил украинский премьер Денис Шмыгаль, законопроект зарегистрирован на сайте Рады. 

В том числе предлагается ввести уголовную ответственность за отказ от медобследования, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться в военкомат после объявления мобилизации.

Предполагается увеличение штрафов на Украине за нарушение правил воинского учёта. Штрафы в условиях особого положения могут составлять около $5 тыс.

При этом всех признанных ранее ограниченно годными к военной службе по новому законопроекту обяжут ещё раз пройти медкомиссию.

За неявку в военкомат уклонистов будут вносить в реестр должников, запрещать им выезд за границу и операции с недвижимостью. Также их лишат права управления транспортным средством, запретят распоряжаться средствами и ценностями.

Кроме того, отсрочка по призыву во время мобилизации на Украине не будет касаться инвалидов третьей группы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить