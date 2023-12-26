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«СТРАНА.ua»: на Украине отсрочка по мобилизации не коснётся инвалидов III группы

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Отсрочка по призыву во время мобилизации на Украине не будет касаться инвалидов третьей группы.

Об этом пишет издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту о мобилизации.

«Новация по отсрочке — для 1-й и 2-й группы инвалидности. 3-ю группу убрали», — говорится в документе.

Ранее в Раду был внесён законопроект о мобилизации.

Также депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Украине не хватит средств на мобилизацию 500 тыс. человек.

Кроме того, не вставших на воинский учёт украинцев за границей предложили лишить ряда прав.

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