RT в Telegram
Подпишись

Депутат Железняк: Украине не хватит средств на мобилизацию 500 тысяч человек

Короткая ссылка
Бюджет Украины не располагает суммой, необходимой для выполнения озвученного Владимиром Зеленским плана по мобилизации 500 тыс. человек. Такую точку зрения высказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Украинский парламентарий предположил, что Зеленский мог допустить ошибку, говоря, что для реализации этого плана понадобится 500 млн гривен. По словам Железняка, речь идёт о большей сумме.

«У нас таких денег нет», — заявил он на кадрах видеоролика, опубликованного YouTube-каналом «Украинская правда».

Ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что процесс мобилизации на Украине замедлился.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить