Депутат Железняк: Украине не хватит средств на мобилизацию 500 тысяч человек
Украинский парламентарий предположил, что Зеленский мог допустить ошибку, говоря, что для реализации этого плана понадобится 500 млн гривен. По словам Железняка, речь идёт о большей сумме.
«У нас таких денег нет», — заявил он на кадрах видеоролика, опубликованного YouTube-каналом «Украинская правда».
Ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что процесс мобилизации на Украине замедлился.