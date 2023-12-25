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Полковник СБУ Костенко: на Украине замедлился процесс мобилизации

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На Украине замедлился процесс мобилизации украинцев в ряды ВСУ, считает секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.

«Мобилизация в последнее время существенно замедлилась», — сказал он в интервью «Укринформу».

По словам Костенко, большинство срочников не желают становиться контрактниками.

Представитель Крымской межнациональной комиссии Заур Смирнов ранее заявил, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров из-за заявлений о насильственной мобилизации войдёт в историю как враг украинского народа.

Спикер Минобороны Украины Илларион Павлюк заявил, что власти в любом случае наберут в войска необходимое количество человек, добровольно или принудительно.

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