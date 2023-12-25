Полковник СБУ Костенко: на Украине замедлился процесс мобилизации
«Мобилизация в последнее время существенно замедлилась», — сказал он в интервью «Укринформу».
По словам Костенко, большинство срочников не желают становиться контрактниками.
Представитель Крымской межнациональной комиссии Заур Смирнов ранее заявил, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров из-за заявлений о насильственной мобилизации войдёт в историю как враг украинского народа.
Спикер Минобороны Украины Илларион Павлюк заявил, что власти в любом случае наберут в войска необходимое количество человек, добровольно или принудительно.