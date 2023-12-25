Представитель Крымской межнациональной комиссии Заур Смирнов заявил, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров из-за заявлений о насильственной мобилизации войдёт в историю как враг украинского народа.

Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что на фоне неудачного контрнаступления, несбыточных заявлений по Крыму и необходимости проведения принудительной мобилизации Умеров становится «козлом отпущения» для Запада и войдёт в историю как министр поражения и «враг украинского народа».

Спасти украинского министра от позора может только добровольная отставка, добавил Смирнов.

Ранее Умеров заявил, что военнослужащих Вооружённых сил Украины начнут демобилизовать лишь по завершении конфликта с Россией.

Глава Центра противодействия коррупции Украины Дарья Каленюк сообщила, что украинское Минобороны не справляется с обеспечением армии.