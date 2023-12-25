В Крыму заявили, что Умеров войдёт в историю как враг украинского народа
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Об этом сообщает РИА Новости.
Он отметил, что на фоне неудачного контрнаступления, несбыточных заявлений по Крыму и необходимости проведения принудительной мобилизации Умеров становится «козлом отпущения» для Запада и войдёт в историю как министр поражения и «враг украинского народа».
Спасти украинского министра от позора может только добровольная отставка, добавил Смирнов.
Ранее Умеров заявил, что военнослужащих Вооружённых сил Украины начнут демобилизовать лишь по завершении конфликта с Россией.
Глава Центра противодействия коррупции Украины Дарья Каленюк сообщила, что украинское Минобороны не справляется с обеспечением армии.