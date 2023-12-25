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Дарья Каленюк: Министерство обороны Украины не справляется с оснащением ВСУ

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Глава Центра противодействия коррупции Украины Дарья Каленюк сообщила, что украинские Минобороны не справляется с обеспечением армии.
Дарья Каленюк: Министерство обороны Украины не справляется с оснащением ВСУ
  • AP

Об этом она сказала в беседе с обозревателем Atlantic Дэниелом Блоком.

По словам Каленюк, Вооружённые силы Украины не оснащены должным образом.

«Государство, особенно Минобороны, не в состоянии обеспечить армию всем необходимым», — подчеркнула она.

Блок при этом отметил, что в этой ситуации для ВС Украины единственной надеждой сохранить поддержку Запада остаётся полное искоренение коррупции. Однако Киеву ещё далеко от достижения этой цели, добавил он.

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