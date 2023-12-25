Дарья Каленюк: Министерство обороны Украины не справляется с оснащением ВСУ
- AP
Об этом она сказала в беседе с обозревателем Atlantic Дэниелом Блоком.
По словам Каленюк, Вооружённые силы Украины не оснащены должным образом.
«Государство, особенно Минобороны, не в состоянии обеспечить армию всем необходимым», — подчеркнула она.
Блок при этом отметил, что в этой ситуации для ВС Украины единственной надеждой сохранить поддержку Запада остаётся полное искоренение коррупции. Однако Киеву ещё далеко от достижения этой цели, добавил он.