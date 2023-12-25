Глава Центра противодействия коррупции Украины Дарья Каленюк сообщила, что украинские Минобороны не справляется с обеспечением армии.

Об этом она сказала в беседе с обозревателем Atlantic Дэниелом Блоком.

По словам Каленюк, Вооружённые силы Украины не оснащены должным образом.

«Государство, особенно Минобороны, не в состоянии обеспечить армию всем необходимым», — подчеркнула она.

Блок при этом отметил, что в этой ситуации для ВС Украины единственной надеждой сохранить поддержку Запада остаётся полное искоренение коррупции. Однако Киеву ещё далеко от достижения этой цели, добавил он.